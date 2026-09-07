Antonio Mohamed, entrenador argentino del Toluca: “Todos nos vamos a equivocar…”

Antonio Mohamed viene de ganar la Leagues Cup 2026 con Toluca y muchos hacen un repaso de su carrera. El entrenador argentino consiguió otro trofeo al vencer 2-0 a Rayados de Monterrey en la final y alcanzó 6 títulos desde su llegada al conjunto mexicano en 2025.

Así como en su momento Mohamed habló sobre el interés de Boca Juniors, a lo largo de su carrera el "Turco" ha dejado grandes frases. Una de ellas surgió durante su etapa al frente de Pumas, cuando buscó transmitir confianza a sus futbolistas y restarle importancia a los errores.

Turco Mohamed explica cómo afronta la gran cantidad de lesiones en Toluca|Crédito: @TolucaFC / X

La mejor frase del Turco Mohamed y la explicación

"Todos nos vamos a equivocar en algunas cosas, pero no se concentren en el error; lo más importante es lo que viene". Con esta frase, Mohamed buscaba transmitirle tranquilidad a sus jugadores y enfocarlos en las acciones posteriores a un fallo.

TE PUEDE INTERESAR:



La idea formaba parte de su manera de trabajar con el plantel. El entrenador también les había expresado a sus futbolistas que tenían las condiciones necesarias para ganar y que debían confiar en sus propias capacidades.

Durante aquella etapa, Mohamed también dejó claro que no respetaría jerarquías. Cada futbolista tendría que ganarse su lugar en el equipo. Los canteranos tuvieron oportunidades y el “Turco” buscó generar competencia interna.

Los títulos del Turco Mohamed con Toluca

Mohamed alcanzó 6 títulos con Toluca desde su llegada al club. El entrenador conquistó el Clausura 2025, el Campeón de Campeones 2025, la Campeones Cup 2025, el Apertura 2025, la Concacaf Champions Cup 2026 y la Leagues Cup 2026.

Antonio ‘Turco’ Mohamed, Pumas|Juan Luis Diaz/MEXSPORT

La última consagración llegó ante Monterrey. Toluca se impuso 2-0 con goles de Alexis Vega y Helinho. Con este resultado, el equipo dirigido por Mohamed se convirtió en el primer conjunto de la Liga MX en ganar la Leagues Cup bajo su formato actual.

Además de sus seis trofeos con Toluca, Mohamed también ganó títulos con Tijuana, América y Monterrey en México. En Argentina conquistó la Copa Sudamericana 2010 con Independiente y también consiguió el ascenso a Primera División con Huracán. En Brasil ganó el Campeonato Mineiro y la Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro.

