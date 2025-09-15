Así terminó el cuello de Richard Ledezma tras bronca en el América vs Chivas; su esposa declaró quién lo dejó así

El Clásico Nacional dejó un enfrentamiento que las personas disfrutaron en general. Aunque se creía que América mantendría su hegemonía sobre los rojiblancos, Chivas logró las tres unidades. Y en un punto determinado, los jugadores entraron en una serie de empujones y rasguños, mismos que fueron expuestos por Richard Ledezma en redes sociales.

Chivas vs América | Clásico Nacional en TV Azteca Deportes

¿Richard Ledezma denunció quién le dejó lastimado el cuello?

Tras 8 años sin vencer a su acérrimo rival en fase regular, Guadalajara fue al Estadio Ciudad de los Deportes y derrotó a los azulcremas para obtener un triunfo de maravilla. Y parte de la pasión que se transmitió en la cancha sobrepasó los límites cuando hubo un conato de bronca con Richard Ledezma como protagonista.

Guadalajara ganaba 0-2 y en un momento Erick Sánchez lanzó a Richard Ledezma al suelo y se manotearon durante un momento extenso. Eso generó “lesiones” en el cuello del futbolista de las Chivas, lo cual fue denunciado por parte de la esposa del recién llegado al equipo. Incluso dijo que se lo había hecho una gata.

¿Richard Ledezma realmente tiene lesiones en el cuello?

Esta publicación hecha por parte de la esposa de Ledezma fue algo sumamente comentado en redes sociales, sobre todo porque algunos tomaron como insulto indicar que fue una gata quien le hizo eso. En la bronca ya mencionada quedó claro que el pleito principal fue contra el llamado “Chiquito” Sánchez. Por ello el mensaje sería claramente dirigido para él, que fue de los más agresivos por parte de los azulcremas en ese periodo de pelea que tuvieron ambos equipos.

Aunque no son heridas que se pudieran considerar de gravedad, Ledezma sí tiene marcada esa zona de su cuerpo. Sin embargo, no parece que esta serie de comentarios o publicaciones cause eco, pues ya que se concretó el pitazo final, los equipos se despidieron de manera cordial y ambos aceptaron el resultado final.