Peligra la clasificación del Napoli en Europa League

Moscú, Rusia. Al ‘Chucky’ Lozano y al Napoli se le complicó la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League, tras caer por 2-1 ante el Spartak de Moscú, en un partido en el los italianos hivieron figura al portero Aleksandr Selikhov.

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El atacante mexicano fue titular en el encuentro jugadon los 90 minutos.

La sobresaliente actuación del portero ruso impidió al Napoli puntuar en un encuentro que apenas tardó unos segundos en complicarse para los dirigidos de Luciano Spalleti con un inocente penalti del eslovaco Stanislav Lobotka antes de cumplirse el primer minuto de juego.

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Pero si el penalti de Lobotka, que no desaprovechó Alexander Sobolev para establecer el 1-0, puso cuesta arriba el encuentro para el Napoli.

Selikhov, que arrancó la temporada como suplente de Aleksandr Maksimenko, justificó su titularidad con tres impresionantes paradas en la primera media hora del partido.

Doblete de Alexander Sobolev ante el Napoli



En el minuto 16 el guardameta ruso privó hasta en dos ocasiones consecutivas del gol del empate al macedonio Elif Elmas, en el veinticinco Aleksandr Selikhov volvió a evitar con una milagrosa mano a remate del polaco Piotr Zielinski el 1-1.



El portero napolitano Alex Meret no pudo impedir que Alexander Sobolev, autor del primer tanto local, doblase a los 28 minutos la ventaja del Spartak de Moscú (2-0) al rematar de cabeza a las redes un centro del nigeriano Victor Moses.

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Pero ni el gol de Elmas, que acortó la distancia (2-1) para los visitantes a los 64 minutos, pudo impedir la derrota del conjunto italiano, que en los minutos finales volvió a encontrarse con el portero local en un remate de cabeza del jugador macedonio que parecía destinado al empate.

Con esta derrota el Napoli, que recibirá en la última jornada al Leicester en el estadio Diego Armando Maradona, se vio relegado a la segunda plaza del grupo C por detrás del Spartak de Moscú, que pese a contar con los mismos puntos que los italianos, ya superó a los de Spalletti por 2-3 en el partido de ida.

Una segunda plaza que el Napoli podría perder este jueves, tras la disputa del encuentro que enfrentará en el King Power Stadium al Leicester inglés, que cuenta con dos puntos menos que los italianos, con el Legia de Varsovia, que suma en la clasificación una unidad menos que el Napoli.

Con información EFE

