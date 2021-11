“Napoli debe ser mucho para él": Tunden al ‘Chucky’ Lozano

El ‘Chucky’ Lozano está en el ojo del huracán, otra vez. Luego de sus declaraciones que se interpretaron como un mensaje en el que pedía salir del Napoli, ahora un exjugador del club aseguró que “debe ser mucho para él”, jugar con los italianos.

Hirving Lozano tendrá un regreso nada tranquilo a Nápoles. Luego de participar con la Selección Mexicana, en donde perdió los dos partidos tanto con Estados Unidos como con Canadá , volverá a Italia con la intención de limpiar su imagen frente a los aficionados y quizá, hasta con algunos de sus compañeros.

Critican al ‘Chucky’ Lozano

Franscesco Baiano, exjugador del Napoli, declaró en entrevista con Radio Marte que es un equipo grande y por eso, le dan risa las declaraciones del ‘Chucky’ Lozano, pues parece que “es mucho” para el mexicano.

“Por lo que ha demostrado hasta ahora, Napoli debe ser mucho para Lozano. Antes de emitir juicios, debería pensarlo muchas veces”, fue lo que dijo el exjugador del equipo, criticando duramente al ‘Chucky’.

Las disculpas del ‘Chucky’ Lozano

Luego de la polémica que surgió por sus declaraciones, Hirving Lozano mandó un mensaje en redes sociales. El mexicano no se retractó de nada porque aseguró que nunca dijo nada sobre querer salir del Napoli y fue sólo la forma en la que se interpretó.

“No es mi intención aclarar o retractarme de algo que no dije. Me interesa más que los hechos hablen por sí solos. Hoy juego para el Nápoles y mientras lo haga, que espero que sea por mucho tiempo, no lo haré simplemente por tratarse de un equipo de futbol, lo haré porque Nápoles es el lugar donde vivo y donde soy feliz. Es mi casa y la defenderé a ultranza”, fue parte del mensaje que mandó Lozano en su cuenta de Instagram.

