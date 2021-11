Tres años con VAR en México: aciertos y contradicciones

Los románticos del futbol ven al VAR como un intruso; los modernos como un mesías.

El asistente de videoarbitraje llegó a México hace tres años con el encargo de otorgar justicia a la pelota. Una misión que en su recorrido ha estado llena de obstáculos, y lejos de generar un dictamen generalizado sobre el éxito de su implementación, sigue sin convencer a aquellos que desde un inicio ondeaban la bandera del conservadurismo deportivo.

Lo que es un hecho, es que el VAR llegó para jugar un papel protagonista casi en cada partido. En el campo y en las gradas, el futbol no es el mismo.

“Interrumpe el momento sagrado del gol. Lo pone entre paréntesis. Ese momento explosivo del futbol ha quedado, de alguna manera, malherido con el VAR”, acusa el exfutbolista y escritor, Jorge Valdano (Las Parejas, Argentina; 1955), a TV Azteca Deportes.

Tan solo en el Torneo Guardianes 2021 , la herramienta se utilizó en 872 jugadas (un promedio de 5.6 veces por partido), según datos de la Comisión de Arbitraje. Si hay algunos que pensaban que el VAR sería una especie de juez imperceptible, en definitiva estaban equivocados. Sin embargo, son más los que se expresan en favor de esta tecnología, siempre que sea correctamente utilizada.

“Es una herramienta muy útil, es una herramienta que sirve al futbol, era un reclamo ya generalizado del mundo futbolístico para que la tecnología interviniera en el futbol, sobre todo en las decisiones arbitrales, y los números demuestran que el VAR, de forma contundente, ha venido a mejorar situaciones que antes quedaban en la injusticia deportiva”, expone Arturo Brizio Carter (Ciudad de México; 1956), Presidente de la Comisión de Árbitros.

Mexsport El árbitro Cesar Arturo Ramos (MEX) revisa una jugada en el VAR durante el partido Qatar vs Panamá, correspondiente al Grupo D de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en el BBVA Stadium, el 13 de Julio de 2021.

Para Brizio, exárbitro dos veces mundialista, México compite como uno de los países en donde este sistema se aplica con mayor acierto.

“Tenemos un VAR muy competitivo, o sea no hay un VAR en el mundo que me puedan decir –ve y cópiales–. Realmente te lo digo con toda honestidad, no hay un VAR que digas –ay, ese es el modelo a seguir–, no existe. Todos tenemos más o menos el mismo nivel y por eso me atrevo a decir que nuestro VAR es muy competitivo”, asegura.

De acuerdo con datos que el mismo Arturo Brizio ha compartido con TV Azteca Deportes, en México se comete un error arbitral grave cada 12 partidos. Es decir, menos de un desacierto por jornada. Sin VAR, opina el dirigente, “en cada partido se cometería un error que afecta directamente en el marcador”.

A pesar de estos datos, existe gente como Brizio que lleva el arbitraje tatuado desde hace décadas, pero al contrario de lo que opina el directivo, sostiene que esas pantallas de revisión, desabrigadas para la vista de todo el que vea una transmisión de futbol, no han venido sino a exponer a los jueces del campo.

“En México desafortunadamente llegó el VAR a desnudar, a mostrar la carencia de capacidad de los árbitros”, asevera Bonifacio Núñez a TV Azteca Deportes (Pachuca, Hidalgo; 1946). “Esa gran herramienta que podría ser el VAR, desafortunadamente no ha sido lo exitoso que se podría pensar”.

La polémica, un ingrediente inmortal, con o sin VAR

Antes de implementarse el VAR, hubo quienes se negaban a su ejecución bajo el argumento de que “la polémica es parte del futbol”. Visto lo ocurrido en estos años, esa tesis no puede seguir formando parte de los detractores de la tecnología, pues la controversia ha permanecido, e incluso aumentado en algunos casos, como presume Brizio.

“La polémica en el futbol nunca se va a terminar, con VAR o sin VAR. La polémica es parte de nuestro juego porque es un deporte, quizá el único deporte, que es una cadena constante de error y acierto”, apunta el directivo.

Mexsport Durante la conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT) sobre el Sistema (VAR), en las Instalaciones de la FMF, Toluca, el 26 de Mayo de 2019.

Sin embargo, para Valdano esto es consecuencia de la incertidumbre arbitral que ha traído consigo el VAR.

“Yo creo que el reglamento está siendo muy manoseado y eso no conviene al VAR porque muchas veces jugadas iguales se deciden de maneras distintas y eso lógicamente le quita credibilidad a la herramienta”, advierte el también exdirector deportivo del Real Madrid.

Coincide Brizio en que la normativa ha dejado en el limbo el criterio de los árbitros. “Para las jugadas interpretativas, han complicado la regla en lugar de simplificarla”.

Bonifacio Núñez, mejor conocido como ‘Don Boni’, subraya igualmente que “hay instrucciones que los silbantes deben de seguir al pie de la letra y no se siguen”, lo que retrasa y complica la victoria del VAR en el futbol, y añade, a pesar de nunca haber estado de acuerdo con este instrumento, que “puede y debe ser exitoso”.

¿Los árbitros del VAR están correctamente capacitados?

“Están jodidos”, apunta Don Boni, notablemente exaltado al pedirle que exponga por qué considera que el VAR no ha funcionado en México. Enlista algunos temas entre los que destaca que, a su parecer, que no hay suficientes árbitros capacitados. En pocas palabras, indica que los que están en la cancha tienen una formación, y los que atienden los videos, otra, inferior a la de los jueces de campo.

“Debo decirle que hay árbitros en la Liga BBVA MX, e inclusive en la Expansión, que no tienen curso, que no tienen título de árbitro nacional. Insisto, no lo dice Bonifacio, lo dicen los estatutos de la Federación, y se lo he dicho a medio mundo, incluyendo el presidente de la Comisión de Árbitros (Arturo Brizio)”, dice el también analista arbitral, con total desparpajo.

“Esa carencia de formación, esa carencia de capacitación, esa carencia de seguimiento, está siendo ahorita la gota que derrama el vaso”.

Brizio responde y defiende la forma en la que se ha trabajado bajo su mandato en la Comisión de Árbitros, y a pesar de su añeja amistad con Núñez, manifiesta su desacuerdo.

“No comparto con mi hermano Bonifacio Núñez el punto, porque en primer lugar ya es la minoría la gente que está en el VAR y que no estuvo en la cancha o que se retiró hace tiempo”, informa el máximo dirigente del organismo arbitral. “Hoy prácticamente en todos los partidos hay árbitros activos y esa es la tendencia mundial”.

Reuters El árbitro Fernando Guerrero revisa una jugada en el VAR durante el partido Santos vs Atlético San Luis.

No obstante, reconoce que “todo es perfectible en esta vida”, y que hay puntos de mejora en los cuales trabajan diariamente para continuar con la mira puesta en el objetivo: que el arbitraje mexicano se adhiera a la modernidad sin dejar de ser reconocido a nivel global.

Para ello, se ha abierto un simulador en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en Toluca, disponible para que los árbitros practiquen la ejecución del VAR.

“Acabamos de inaugurar un simulador, que era una materia pendiente que la Federación Mexicana de Futbol , con el apoyo que tenemos irrestricto, nos apoyó. Era urgente tenerlo, un lugar donde practicar y practicar, y 24/7 tenemos el simulador y eso hacía falta. Tenemos que capacitar más a los árbitros y estar cada vez más metidos”.

Las nuevas tecnologías en el futbol, después del VAR

Decía el científico Albert Einstein que “el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología”. El VAR ha respetado este cometido, pues las decisiones finales son siempre tomadas por una persona.

Claro, siempre existe el riesgo de querer robotizar las cosas de manera excesiva, algo que en general los amantes y expertos del futbol temen que pueda pasar y quieren evitar.

“La tecnología, en cuanto invade, es insaciable, y eso puede terminar convirtiendo al futbol en otra cosa”, recalca Jorge Valdano, quien ha expresado molestia con la gestión de Arsene Wenger , actual Director de Desarrollo del Futbol Mundial de la FIFA, quien ha expresado sus intenciones de involucrar aún más a la tecnología.

Por mencionar un ejemplo, pretende que la regla del fuera de lugar sea sancionada por una computadora.

“Francamente, yo con Arsene estoy muy desilusionado, está apoyando proyectos absolutamente peregrinos y economicistas que, me da la sensación, que le hacen daño al futbol y a él mismo, a su credibilidad”, insiste el Campeón del Mundo con la Selección de Argentina en 1986.

Arturo Brizio, por su parte, también admite su preocupación en caso de que la innovación rebase los límites que impidan al futbol mantener su esencia.

“Si se trata de esto va a llegar un día en que la tecnología invada todo y el ser humano quede, prácticamente, fuera como si fuera una película futurista. Yo creo que parte de la belleza del futbol es ese factor humano. Está comprobado que el tema del fuera de juego, por ejemplo, con la línea aún así sigue generando dudas, sigue habiendo polémica, y yo al futbol no le metería mano en más cosas”.

Antes de pensar en otras formas de “mejorar” el futbol, aún hay un largo camino por recorrer en el desarrollo del Video Assistant Referee, que en cuanto a su capacidad para crear justicia es irrefutable, pero no ha logrado unificar las opiniones que los expertos tienen sobre este.

“Las intervenciones del VAR tienen que ser prácticamente perfectas, el VAR no se puede equivocar”, finaliza Brizio.