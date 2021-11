Ex jugador de Gimnasia relata el dolor por la muerte de Maradona

Este jueves se cumplirá un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Jorge Broun, fue el guardameta de Gimnasia y Esgrima La Plata cuando el Pelusa dirigía al club y a dos días del primer aniversario luctuoso dio una entrevista en la que contó cómo era su relación con el 10, la reacción del plantel cuando se enteraron que su DT había muerto y el llanto desgarrador de su pequeño hijo cuando recibió la noticia.

“A mí todavía me cuesta hablar del Diego en pasado. Es duro. Me sorprendió como persona. Por su calidad humana, su sensibilidad, por lo agradecido que era. Nunca lo hubiese imaginado porque lo veías por televisión y te imaginas otra cosa. Siempre veía su mundo como muy lejano. No pensaba ni siquiera en sacarme una foto. Y cuando hablaba con él o me llamaba por teléfono o me trataba con tanta naturalidad, no lo podía creer”, contó el hoy portero de Rosario Central en entrevista para el diario Clarín.

El apodado Fatura, también reveló que Diego Armando Maradona estaba al pendiente de todos los empleados del club y que dentro de una cancha se le notaba siempre feliz. Además, platicó que a Maradona le encantaba bromear con los jugadores y que en el vestidor era uno más, a pesar de ser el mejor jugador de la historia. También contó que la primera vez que Diego lo invitó a su casa, no pudo dormir la noche previa por los nervios.

“Fue tremendo. Estaba con mi mujer y mis tres hijos. Fue un silencio total. ´No, es mentira, no puede ser (pensaba)´. Esperaba que dijeran al final que se descompensó pero que estaba estable o algo así. Y, de golpe, mi hijo más grande, que no entiende nada de futbol, que no le interesa y que ni siquiera había querido ir a conocer a Diego, empezó a llorar. Y me decía: ´no sé porque lloro, no sé porque estoy así´. Eso me mató”, afirmó sobre el momento en que, viendo la televisión, se enteró de la muerte de Maradona.

Broun describió que Sebastián Méndez (en ese momento auxiliar de Maradona y hoy DT de Xolos) “estaba quebrado, destrozado”. Y agregó que el plantel se reunió en el club para ir todos juntos a la Casa Rosada para asistir al funeral, pero que en el camino él llamó a un asistente de Diego para saber si el cuerpo de Maradona estaba ahí o no porque “nosotros queríamos ir a donde estuviera Diego ”.

Me quebré a ver a Diego en el cajón: Jorge Broun

“Yo fui el primero que entró. Me recibió Claudia (por la esposa de Diego), saludé a Dalma, a Gianinna, empecé a darles el pésame a todos. Y cuando llegué al cajón, me quebré. Fue durísimo. Ver a toda la gente gritando, algunos llorando. Fuimos el último grupo de jugadores que estuvo con él y que lo hizo feliz”, relató con dolor el arquero rememorando el momento en que se despidió de Maradona.

Para cerrar, Broun describió como de película ese periodo de Diego como entrenador de Gimnasia, y lo tildó como el final perfecto para la vida de Diego Armando Maradona. Y es que fue homenajeado en todos los estadios en que se presentó el Lobo Platense y, encima, el último partido que dirigió fue en la Bombonera contra Boca Juniors. “Wow, cerró todo perfecto”, sentenció Jorge Broun.