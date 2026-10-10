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OFICIAL: Así quedaron la Clasificación y carrera spint para el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1; Checo Pérez arrancará desde esta posición

Concluyeron las clasificaciones para el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Singapore Grand Prix
Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 10, 2026 Mercedes’ Andrea Kimi Antonelli in action during qualifying REUTERS/Jakub Porzycki|Jakub Porzycki/REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

Quedaron definidas las posiciones en las que arrancarán los pilotos de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur que se correrá este domingo 11 de octubre en el circuito de Marina Bay en donde Max Verstappen comenzará en la pole position, mientras que el mexicano Checo Pérez tendrá que hacerlo desde el puesto 20 con su Cadillac.

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Así arrancarán los pilotos de Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur

Max Verstappen, piloto de Red Bull, será primero en la parrilla de salida tras marcar un tiempo de 1 minuto 31.373 segundos en la Q3, en la que será su pole position 50 en su carrera en la Fórmula 1.

El neerlandés y excompañero de Pérez, también se llevó la carrera sprint este sábado y repitió su buena actuación que había anticipado el viernes en las pruebas libres.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton de Ferrari acompañarán a Vertappen en la salida en los primeros puestos, mientras que el italiano Kimi Antonelli de Mercedes, líder del campeonato de pilotos, lo hará desde el puesto cuatro.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la clasificación del Gran Premio de Singapur?

Por su parte, Checo Pérez tuvo una jornada complicada al sufrir un accidente en la primera ronda de la clasificación que lo orilló a ser eliminado antes de poder pelear por un lugar competitivo en la parrilla de salida.

El mexicano se impactó en la barrera de protección de la curva 5 del circuito de Marina Bay y aunque consiguió regresar a la pista, registró un tiempo de 1:36.760 que lo rezagó hasta la posición 20 de la parrilla de salida, aunque es posible que mejore ese puesto por sanciones a otros pilotos.

Parrilla de salida en el Gran Premio de Singapur

  1. Max Verstappen Red Bull
  2. Charles Leclerc Ferrari
  3. Lewis Hamilton Ferrari
  4. Kimi Antonelli Mercedes
  5. Lando Norris McLaren
  6. George Russell Mercedes
  7. Oscar Piastri McLaren
  8. Pierre Gasly Alpine
  9. Liam Lawson Racing Bulls
  10. Arvid Lindblad Racing Bulls
  11. Nico Hülkenberg Audi
  12. Oliver Bearman Haas
  13. Esteban Ocon Haas
  14. Carlos Sainz Williams
  15. Gabriel Bortoleto Audi
  16. Franco Colapinto Alpine
  17. Fernando Alonso Aston Martin
  18. Alexander Albon Williams
  19. Lance Stroll Aston Martin
  20. Sergio Pérez Cadillac
  21. Valtteri Bottas Cadillac
  22. Isack Hadjar Red Bull

Las posiciones pueden variar por penalizaciones de los pilotos

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