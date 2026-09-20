Fue uno de los mejores defensas de la Selección Mexicana, pero no jugó el Mundial por esta razón

La Selección Mexicana tiene la fortuna de haber contado, a lo largo de su carrera, con defensores de calidad que se han vuelto líderes y estandartes del cuadro nacional, y el principal de estos es el hoy técnico rumbo al proceso mundialista del 2030: Rafael Márquez.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Otro ejemplo de grandes defensores en la historia de la Selección Mexicana es Claudio Suárez, apodado el Emperador por la forma en cómo impactaba en el campo. Tristemente, para su causa, el jugador no tuvo la oportunidad de disputar una Copa Mundial de la FIFA debido a una terrible lesión.

¿Por qué Claudio Suárez no participó en un Mundial con la Selección Mexicana?

Claudio, el Emperador Suárez, llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2002 como el elemento más importante y con más experiencia en la zona defensiva de la Selección Mexicana, por lo que muchas de las esperanzas de trascender recaían en lo que él pudiera hacer en el campo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Jesús Tecatito Corona, uno más de los que salieron en el álbum y no llegaron al Mundial, por lesión 👇@miseleccionmx

Alberto Onofre (México 70)

Claudio Suárez (Corea/Japón 02)

Chapito Montes (Brasil 2014)

Diego Reyes (Rusia 2018) pic.twitter.com/Cmsz0v2zlt — Alex Gómez A. (@AlejandroGomezA) August 18, 2022

No obstante, la situación dio un giro de 360 grados debido a una lesión suscitada en marzo del 2002; es decir, meses antes del debut de la Selección Mexicana. Esta se dio cuando el capitán del conjunto nacional se encontraba disputando un entrenamiento en Denver, Estados Unidos.

Fue al momento de intentar una maniobra que el tobillo se le quedó trabado en el césped sin que tuviera la oportunidad de mediar el choque con su rival, generando una fractura de peroné que le impidió formar parte del Mundial 2002 dado que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Suárez en la Selección Mexicana?

A pesar de no formar parte de esta Copa Mundial de la FIFA 2002, el Emperador presume números realmente interesantes como jugador nacional al grado de sumar más de 175 juegos internacionales, mismos que lo mantuvieron, durante un largo periodo de tiempo, como el futbolista con más participaciones en la historia del cuadro mexicano.