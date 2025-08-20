OFICIAL: Cleveland Browns anuncia quien será su QB en la week 1 de la NFL

La dirigencia de los Cleveland Browns confirmó este lunes que Joe Flacco será el mariscal titular en la Semana 1 de la temporada regular 2025, cuando el equipo visite a los Cincinnati Bengals. La decisión, formalizada por el club a través de su comunicado oficial, pone fin a una competencia por el puesto que se extendió durante todo el training camp.

Te puede interesar: Ex estrella de la NFL compra equipo en primera división de España

Bienvenida a la selección mexicana femenil de flag football en su llegada a México 🇲🇽

¿Quienes son la competencia de Joe Flacco en Cleveland?

El movimiento responde a la experiencia de Flacco y a la lectura del cuerpo técnico sobre quién estaba mejor preparado para abrir la campaña. Flacco, veterano de larga trayectoria en la NFL , fue favorecido por Kevin Stefanski y su staff luego de evaluar a un pelotón de pasadores que incluyó a Shedeur Sanders, Dillon Gabriel, Kenny Pickett y Tyler Huntley, entre otros. La decisión también llega en un contexto donde Deshaun Watson continúa su proceso de recuperación, lo que dejó la competencia aún más abierta.

De acuerdo a reportes el cuerpo técnico valoró la lectura de juego y la capacidad de manejo del partido que Flacco mostró en prácticas, además de su experiencia en planteles y situaciones de presión. Stefanski hizo hincapié en que, aun con la elección de un titular, todos los quarterbacks deben seguir preparándose como si fueran a iniciar, y que las decisiones finales sobre la configuración del roster se terminarán de definir tras el cierre de la preseason.

¿Joe Flacco durará toda la temporada de titular?

El nombramiento de Flacco tiene implicancias inmediatas: abre un camino claro para la titularidad en el arranque, pero también plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de los jóvenes que compitieron por el puesto. Fuentes señalan que la situación de Dillon Gabriel y Shedeur Sanders ambos con puntos a favor durante la preseason quedará atada a las decisiones de la gerencia sobre cuántos quarterbacks conservar en la nómina final.

Te puede interesar: ¡SORPRESA! Los actuales campeones de la NFL pierden contra uno de los peores equipos