Ex estrella de la NFL compra equipo en primera división de España

J.J. Watt, la ex estrella de la NFL , se dejó ver en el RCDE Stadium durante el triunfo del Espanyol frente al Atlético de Madrid, un hecho que añadió morbo mediático a la jornada inaugural de LaLiga 2025-26. Watt forma parte del grupo inversor encabezado por Velocity Sport Limited, la estructura ligada al empresario Alan Pace que ha asumido la reciente toma de control del club catalán; su incorporación al proyecto ha sido confirmada por fuentes oficiales relacionadas con la operación.

La presencia del ex defensa en la previa y en las gradas no pasó desapercibida: cámaras y aficionados captaron a Watt mezclándose con hinchas, intercambiando saludos y participando en el ambiente previo al choque, gesto que la afición interpretó como un intento de mostrarse cercano y comprometido con la nueva etapa del club. Diferentes crónicas y videos publicados tras el encuentro muestran al estadounidense integrándose en el ambiente periquito antes del silbatazo inicial.

¿Cómo le fue al Espanyol en su debut contra el Atlético de Madrid?

En lo deportivo, Espanyol logró una victoria trabajada ante el Atlético de Madrid que se cerró con un marcador favorable para los locales, un resultado que redondeó la jornada y que alimentó la euforia en el recinto de Cornellà-El Prat. La imagen del club estrenando la nueva propiedad con un triunfo contra un rival de primer nivel contribuye a generar expectativas positivas entre los socios y seguidores, que han recibido con interés la llegada de nuevos recursos y la promesa de estabilidad institucional.

¿Qué hizo J.J. Watt al terminar el partido entre el Espanyol y el Atlético de Madrid?

Tras el partido Watt difundió mensajes de agradecimiento y elogio hacia la afición, destacando la pasión vivida y su ilusión por el proyecto; su figura fuera del campo suma visibilidad internacional al Espanyol, y su papel como accionista abre el debate sobre la influencia que inversores extranjeros y grupos multiclub pueden tener en la identidad y la gestión deportiva del equipo. Para la directiva, la presencia física de miembros del nuevo grupo inversor en jornadas clave es una señal de implicación; para los socios, será importante ver en próximas semanas cómo se materializan en el día a día las promesas de inversión y proyecto deportivo.

