Cuál va a ser el clima para los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026 el Viernes Botanero del 30 de octubre

Mientras muchos se preguntan por la hora exacta para ver FC Juárez vs. Querétaro, las condiciones meteorológicas también serán un factor a tener en cuenta durante el Viernes Botanero de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Los encuentros del 30 de octubre se disputarán en Ciudad Juárez, Puebla y San Luis Potosí, con temperaturas diferentes.

Así como el público se quedará pendiente al juego de Club Puebla vs. los Pumas de la UNAM, el pronóstico anticipa temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 26 grados Celsius en las tres ciudades. Mientras en Juárez existe posibilidad de lloviznas, en Puebla y San Luis Potosí se espera una probabilidad de lluvia baja, casi nula.

FC Juarez vs Queretaro: previa, horario y como llegan para la fecha 17 de la Liga MX - México - Liga MX - 780248 - 3780248

El clima para Bravos de Juárez vs. Gallos Blancos del Querétaro este 30 de octubre

FC Juárez recibirá a Querétaro este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro correspondiente a la Jornada 15 tendrá lugar en una ciudad donde se pronostica una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 14 °C.

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El cielo estará parcialmente nuboso y existe posibilidad de lloviznas. Estas son las condiciones previstas para el partido que abrirá la jornada nocturna de este viernes en Ciudad Juárez, con transmisión de TV Azteca Deportes y Azteca 7.

El tiempo para Club Puebla vs. Pumas UNAM en el Viernes Botanero

Con transmisión de TV Azteca Deportes y Azteca 7, Puebla y Pumas se enfrentarán a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Para la capital poblana se espera una máxima de 26 °C y una mínima de 12 °C, con presencia de nubes.

La probabilidad de lluvia será baja, de entre el 5 y el 15%. El viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 7 y 31 km/h y posibles rachas moderadas durante la tarde.

|MEXSPORT

El clima para el partido entre Atlético San Luis y Atlas

Atlético San Luis y Atlas jugarán este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Libertad Financiera, en San Luis Potosí. El pronóstico contempla una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 13 °C.

Se espera nubosidad variable, con momentos de sol y una probabilidad de lluvia de entre el 5 y el 10%. El viento tendrá dirección norte y velocidades aproximadas de entre 6 y 10 km/h.

