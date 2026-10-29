La cantidad de tiempo EXACTA que le falta a Juan Brunetta en México para poder jugar en la Selección Nacional

Juan Brunetta apareció en la órbita de la Selección Mexicana, ya que está muy cerca de cumplir con los requisitos necesarios para poder representar al combinado nacional. Según diversos reportes, Rafael Márquez estaría interesado en contar con el argentino de cara al futuro y el futbolista también habría dado el visto bueno. Sin embargo, ¿cuándo podría hacerse oficial?

Todo futbolista que desee cambiar de selección deberá cumplir con ciertos requisitos. Uno de los principales tiene que ver con cumplir cinco años de residencia ininterrumpida en el territorio que desee defender, en este caso México. Además de otras condiciones como nunca haber representado a la selección mayor de otro país o hacer el cambio de federación en caso de haber jugado en categorías juveniles, en este caso, de Argentina.

Lo cierto es que Brunetta todavía no ha cumplido el tiempo necesario para efectuar la normativa FIFA que exige al menos cinco años para quienes comenzaron a vivir en el territorio después de cumplir 18 años. Resulta que el argentino llegó a México en el año 2022 y logrará completar el requisito en el próximo 2027.

Juan Brunetta celebrates his goal 2-0 of Tigres during the 5th round match between Tigres UANL vs (and) Atlante as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on August 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jonathan Duenas/Jonathan Duenas

¿Cuál es la fecha exacta en la que Juan Brunetta podrá jugar para México?

De acuerdo a los registros, Brunetta arribó al país el 23 de junio de 2022, fecha en la que fue anunciado de forma oficial como nuevo refuerzo de Santos Laguna, procedente de Godoy Cruz de Argentina. Esto quiere decir que el mediocampista cumplirá cinco años en México el 23 de junio de 2027.

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A partir del día de hoy, 29 de octubre de 2026, restan exactamente 237 días, siete meses y 25 días. De esta manera, Brunetta podría vestir los colores del combinado azteca recién en el verano del año próximo cuando tenga 30 años de edad. El argentino es bien valorado por el cuerpo técnico de Rafa Márquez, por lo que podría hacerse realidad.

Brunetta deberá realizar el cambio de federación ante la FIFA

Cumplir cinco años de residencia en México no será el último paso para Juan Brunetta. El mediocampista también deberá contar con la nacionalidad mexicana y obtener la autorización de la FIFA para cambiar de federación, ya que tuvo participación con Argentina en el Preolímpico Sub-23 de Colombia 2020. En aquel torneo sumó minutos frente a Chile y fue titular contra Venezuela.

Si bien es cierto que Brunetta ya tenía 22 años cuando disputó esa competencia, existe una disposición que podría favorecerlo. La FIFA explica que el límite de edad de 21 años previsto para esta vía de cambio no se aplica cuando el último partido oficial con la selección anterior se jugó antes del 18 de septiembre de 2020. Por ello, su participación en aquel Preolímpico no impediría por sí sola que pueda representar a México.

De esta manera, el 23 de junio de 2027 aparece como una fecha clave para el futbolista de Tigres, aunque no garantiza su habilitación inmediata. Además de completar el periodo de residencia y obtener la nacionalidad, deberá recibir una resolución favorable de la FIFA. Una vez cumplidos estos pasos, su llegada al combinado azteca dependerá de una convocatoria del cuerpo técnico.