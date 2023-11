CMB advierte que no forzará la posible pelea de Canelo Álvarez ante David Benavidez

La pelea que todos esperan suceda en el 2024, de Saúl Canelo Álvarez en contra de David Benavidez, no será forzada por el Consejo Mundial de Boxeo, indicó Mauricio Sulaimán, más allá de que este ha nombrado al peleador como retador oficial.

Toda la afición está al pendiente de que pueda concretarse el duelo para el 2024, y tras la contundente victoria de David Benavidez sobre Demetrius Andrade el pasado sábado en Las Vegas en seis rounds, el camino se ha abierto como nunca.

El CMB, uno de los catalizadores para que suceda este enfrentamiento, alzó la voz al respecto y sobre todo, pidió calma para poder concretar el compromiso en beneficio de ambas partes.

El CMB, que preside Mauricio Sulaimán, recalcó que no pondrá fechas, no forzará las negociaciones y apoya la idea de una revisión de los procesos para que ocurra “una pelea necesaria para el boxeo”.

El CMB da su postura sobre Canelo vs Benavidez

“Benavidez es el retador oficial. Vamos a buscar las mejores condiciones y se va a hacer de una manera profesional, puntual y en beneficio para todos”, explicó Sulaimán respecto a este eventual choque.

Abundó en que “no hay prisa” y subrayó que en una pelea de este calibre, “las condiciones tienen que ser para el beneficio de ambos”, por lo que toca mediar.

Sulaimán expuso que Benavidez tendrá que tomar sus días de descanso, irse de vacaciones y en el momento justo, comenzar a tocar el tema de esta pelea, alegando que nada sucederá entre estos dos, en otra fecha que no sea mayo y septiembre.

Las declaraciones de Benavidez al terminar la pelea ante Andrade

“Le quiero dar las gracias a Dios. Le quiero agradecer a Al Haymon y todo su equipo. Gracias a Showtime por dejarme pelear en su última cartelera de pay-per-view aquí en Las Vegas. Quiero agradecerle a toda mi gente. Creo que me he solidificado como una fuerza dominante y quiero recordarles a todos quién es el verdadero campeón de las 168 libras. ¿Quién quiere verme pelear contra Canelo? (Ovación del público). Yo seré tricampeón mundial, monarca de la división súper mediana. Ahora denme la pelea que todos quieren ver. ¿Quién quiere ver Benavídez versus Canelo?

“Recién ,le decía a Mike Tyson que lo quiero mucho y que le agradezco de corazón por cómo me ha motivado. Tyson no le da un apodo a cualquiera, así que yo debo estar a la altura del mío”.

Sobre cómo pudo vencer a Andrade: “Fruto del esmero y la dedicación que tuve. Todos me quieren decir lo que no soy. Que soy lento, que no me defiendo bien. Este tipo probablemente aplicó una de las mejores estrategias defensivas y es muy bueno ofensivamente. Sin embargo, apenas me pudo golpear. Eso dice mucho.

“Me parece que el primer golpe que le conecté de lleno fue cuando logré bajar su mano izquierda y le dí un derechazo que se sintió. A partir de ahí yo supe que debía seguir presionándolo.

“Yo simplemente debo seguir ganando. Soy y seré el mejor. Seré una leyenda al final de mi carrera, así que yo seguiré derribando a mis rivales.

“Que la gente tenga lo que quiere. Quiere ver a Benavídez versus Canelo.”