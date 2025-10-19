El CMB anuncia colecta para apoyar a los damnificados por las lluvias

Luego de las fuertes lluvias de la semana pasada, varias zonas del estado de Veracruz quedaron muy afectadas, tras el desbordamiento del río Cazones, principalmente el municipio de Poza Rica. Por tal razón, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) , encabezado por su presidente Mauricio Sulaimán, tomará acciones para poder apoyar a las personas afectadas.

Y es que, las fuertes lluvias dejaron a su paso un gran desastre, donde los ciudadanos perdieron gran parte de su patrimonio y necesitan de todo el apoyo posible para poder salir de esta emergencia.

¿Cómo va a ayudar el CMB a los afectados por las lluvias?

A través dejando una entrevista que otorgó a Récord, Mauricio Sulaimán , detalló que se decidió tomar acciones para poder ayudar a las personas más afectadas por las lluvias torrenciales de la semana pasada.

El CMB tiene una gran responsabilidad de estar con el pueblo, con la gente. El boxeo es el deporte de los pobres. Mi hermano, que es vicepresidente del organismo, y el CMB inmediatamente decidimos ponernos en acción con una aportación directa y también convocar a la gente a poder dar un paso y ayudar, porque lo que se vivió y se está viviendo es muy malo y hay muchas personas que se pueden ver beneficiadas

Además, hicieron un llamado para que miembros del deporte se sumen a esta causa y mediante donaciones económicas, entregas de despensas o en especie apoyen en este momento tan difícil.

También, el presidente aseguró que se busca tener alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal y medicamentos básicos, cosas que son las más elementales en estos momentos.

Ante esta situación, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora general de la CNPC, aseguró que más de 100 municipios resultaron afectados, siendo Veracruz una de las zonas con más afectaciones por los deslaves, inundaciones y cortes de caminos.

