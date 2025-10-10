¡HISTÓRICO! Celia Pulido rompe récord mexicano en Copa del Mundo de Natación

La Copa Mundial de Natación 2025, cuya primera etapa se celebra en Carmel, Indiana (Estados Unidos), fue el escenario para que la nacida en Guanajuato refrendara su condición de figura en ascenso y referente acuática para el país que la vio nacer el 1 de enero del 2003.

La ‘Sirena Leonesa’, como se le ha denominado desde los primeros días de su exitosa carrera, se lanzó a la alberca para nadar el preliminar de los 50 metros dorso y pronto lo llevó a los libros; detuvo el cronómetro en 26.04 segundos y con ello impuso un nuevo récord mexicano.

Así logró el récord Pulido

Celia dominó su heat (el primero de tres) y registró el tercer mejor tiempo total para acceder a la final. Después de 25 metros, se ubicaba en la segunda posición, por detrás de la australiana Mollie O’Callaghan; sin embargo, el cierre fue reflejo de la consistencia que la caracteriza y la guanajuatense remontó para tocar primero.

La final de la prueba mencionada está programada a las 16:21 horas de Indiana; es decir, 14:21 del centro de México y será otra oportunidad para que Pulido Ortíz aumente un legado que, con sólo 22 años de edad, ya incluye haber sido la única nadadora mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 o la máxima ganadora de la delegación azteca en los Juegos Panamericanos Jr de Asunción 2025, justa en la que cosechó cinco medallas y subió a lo más alto del podio tras nadar los 100 metros dorso, su especialidad.

