deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¡HISTÓRICO! Celia Pulido rompe récord mexicano en Copa del Mundo de Natación

Celia Pulido ha vuelto a levantar la mano como la mejor nadadora mexicana de la actualidad, con la obtención de un nuevo récord en los marcos de mayor exigencia

Natación
Carlos Salgado
Otros Deportes
Compartir

La Copa Mundial de Natación 2025, cuya primera etapa se celebra en Carmel, Indiana (Estados Unidos), fue el escenario para que la nacida en Guanajuato refrendara su condición de figura en ascenso y referente acuática para el país que la vio nacer el 1 de enero del 2003.

Te puede interesar: México, con presencia en estos 4 Mundiales de octubre 2025; ¿qué deportes son?

La ‘Sirena Leonesa’, como se le ha denominado desde los primeros días de su exitosa carrera, se lanzó a la alberca para nadar el preliminar de los 50 metros dorso y pronto lo llevó a los libros; detuvo el cronómetro en 26.04 segundos y con ello impuso un nuevo récord mexicano.

Sin Aliento | Rebecca Cheptegei: tragedia que sacudió al deporte mundial

Así logró el récord Pulido

Celia dominó su heat (el primero de tres) y registró el tercer mejor tiempo total para acceder a la final. Después de 25 metros, se ubicaba en la segunda posición, por detrás de la australiana Mollie O’Callaghan; sin embargo, el cierre fue reflejo de la consistencia que la caracteriza y la guanajuatense remontó para tocar primero.

La final de la prueba mencionada está programada a las 16:21 horas de Indiana; es decir, 14:21 del centro de México y será otra oportunidad para que Pulido Ortíz aumente un legado que, con sólo 22 años de edad, ya incluye haber sido la única nadadora mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 o la máxima ganadora de la delegación azteca en los Juegos Panamericanos Jr de Asunción 2025, justa en la que cosechó cinco medallas y subió a lo más alto del podio tras nadar los 100 metros dorso, su especialidad.

Te puede interesar: Ella es Joselyn Brea, atleta olímpica que corrió 10 kilómetros estando embarazada

Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Carlos Salgado

Autor / Redactor

Carlos Salgado

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×