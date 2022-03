El CMB junto a la Lotería Nacional lanzaron 20 boletos inéditos

El Consejo Mundial del Boxeo junto con la Lotería Nacional en el “Martes de Café", presentaron nuevos billetes con personajes icónicos del mungo pugilista. Mostraron una colección de 20 distintos boletos que incluyen a grandes figuras del boxeo azteca como: Canelo Álvarez, Miguel Canto, “Guerrera” Torres, entre otros.

En la conferencia de prensa estuvo presente Mauricio Sulaimán , presidente del CMB, quien habló sobre la elección de los pugilistas que son parte de los boletos revelados. “Fue un proceso que hicimos de selección, de hacer una combinación de grandes extranjeros, que han sido muy cercanos de nuestro país y también de los grandes de México” comentó.

CMB ampliará la colección de billetes de lotería

Además, afirmó que tiene la intención de continuar con esta asociación con la mayor encargada de sorteos legales, y que planean sacar una colección más adelante en el año y así darle reconocimiento a más boxeadores.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿JAIME MUNGUÍA SE MEDIRIÍA ANTE DANIEL JACOBS?

“Tenemos más de 200 campeones mundiales en la historia de México, y es un orgullo que la Lotería Nacional les de su lugar y su reconocimiento” constató Sulaimán. En la conferencia estuvieron presentes algunas leyendas del boxeo, como Humberto “Chiquita” González , “Pipino” Cuevas y “Cobrita” Luna.

Desde febrero se inauguró la muestra “no te rindas”, que estará hasta octubre, en donde se reunieron objetos de ídolos del mundo pugilístico. Cinturones del CMB, fotografías e indumentaria (como guantes, shorts, tenis, entre otros), acompañada de frases célebres de las diferentes estrellas del boxeo llenan de vida esta exposición con la que se celebran 59 años de vida del Consejo Mundial de Boxeo.

En el marco de esto, se realizará un sorteo de lotería el fin de semana en el que se utilizarán los boletos recién lanzados por el CMB. También, Montse Orellana, quien trabaja en la Lotería Nacional comentó que en la semana previa al sorteo, se realizarán distintas actividades, como ciclos de cine, además se hará una gira en torno a los objetos emblemáticos que el CMB prestó para la galería.

Quiénes más aparecen en los boletos de lotería del CMB

José “Mantequilla” Nápoles

Ana María “Guerrera” Torres

Mariana “Barbie” Juárez

Carlos Zárate vs. Lupe Pintor

Julio César Chávez

Floyd Mayweather

José Sulaimán



Ibeth Zamora vs. Melissa “Mighty” McMorrow

Jaime Munguía vs. José Carlos Paz

Jorge “El Travieso” Arce vs. Rosendo Álvarez

Salvador Sánchez

Artesano Luis Cruz

Raúl “Ratón” Macías

Miguel Canto

Roberto Durán vs. Sugar Ray Leonard

Saúl “Canelo” Álvarez

Sugar Ray Leonard

Teófimo López con Teófimo López Jr