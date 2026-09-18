Dónde ver EN VIVO el 93 Aniversario del CMLL: Cartelera, horarios y canal de transmisión

¡Llegó la hora! Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos más importantes que existen dentro de la lucha libre mexicana, motivo por el cual no está de más que conozcas todos los detalles respecto al 93 Aniversario del CMLL en la mítica Arena México.

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Será este día cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre saque la casa por la ventana a través de nueve combates de alarido con los que intentará satisfacer a los más de 16,000 asistentes que se darán cita en el recinto tradicional de lucha en México. ¿Quieres conocer más respecto al 93 Aniversario del CMLL?

¿Cuándo y dónde será el 93 Aniversario del CMLL?

Lo primero a tener en cuenta es que el 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre se celebrará este viernes 18 de septiembre en la mítica Arena México, la cual se ubica en la Colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del Metro Balderas de la Línea 1 del STC.

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¿A qué hora y por dónde ver el 93 Aniversario?

Tal y como ha sucedido históricamente, el CMLL comenzará con esta fiesta en punto de las 20:30 horas, por lo que se espera que el evento dure alrededor de horas. Para verlo en vivo, únicamente tienes que pagar la suscripción “Leyenda” en la cuenta de YouTube del Consejo Mundial, la cual tiene un costo de 700 pesos.

¿Cuál es la cartelera del 93 Aniversario del CMLL?

Para este evento el CMLL presentará un total de nueve combates de alarido, mismos que se presentarán a continuación: