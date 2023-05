Gol de Unai Bilbao América 0-1 Atlético de San Luis EN VIVO | Cuartos de final vuelta | Clausura 2023

Aunque la ventaja para el América fue clara ante el Atlético de San Luis por marcador de 3-1 en el partido de ida, la serie aún no está definida, pues todo puede pasar en los juegos de liguilla.

Las “Águilas” del América y el Atlético de San Luis se pelearán el boleto a las semifinales de la liguilla del Clausura 2023,la azulcremas llevan ventaja pero un la fiesta grande del futbol mexicano todo puede pasar.

En el duelo de ida los comandados por el entrenador, Fernando el “Tano” Ortiz tomaron ventaja con tantos de Jonathan Javier el “Cabecita” Rodríguez, Diego Valdés y Leo Suárez, por parte de los potosinos descontó Léo Bonatini, aunque la ventaja es amplia, el entrenador azulcrema pidió a su equipo no confiarse del resultado y principalmente en el funcionamiento.

¿Podrá jugar Henry Martín ante el Atlético de San Luis?

Luego de que Henry Martín saliera con un golpe en la cabeza en el duelo entre el Atlético de San Luis y el América, se ha mantenido la duda entorno a sí podrá ver actividad en el Estadio Azteca, pues la presencia del Máximo goleador del torneo es vital para el equipo americanista.

“Henry (Martín) está bien, he hablado un rato con él antes del entrenamiento, trabajó diferenciado. Sigue un protocolo por la Liga y veremos como está. En la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar”, declaró el “Tano” y agregó que están siguiendo el protocolo de la Liga BBVA MX, y que se decidirá previo al duelo su inclusión en el 11 titular.

¿Qué necesita Atlético de San Luis para eliminar al América?

Los comandados por el brasileño André Jardine necesitan un auténtico milagro, pues con el 3-1 en contra es necesario ganar por más de tres goles, y que América no encaje, por qué un empate global le daría el pase a los de Coapa, recordando que terminaron segundos de la tabla de posiciones.

