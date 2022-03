Cobertura Galatasaray vs Barcelona EN VIVO | Europa League

Un renovado Barcelona de la mano de Xavi Hernández busca seguir en la lucha por la Europa League, pues el objetivo es sellar su pase a los cuartos de final de dicho torneo en su visita al Galatasaray de Turquía.



El Nef Stadium de Estambul será el escenario del partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, en el primer episodio el conjunto culé u los turcos empataron a cero tantos, por consecuencia la eliminatoria está abierta y sin duda el obligado es el Barcelona .

Xavi, entrenador del Barcelona reconoció el compromiso que tienen sus dirigidos para seguir avanzando en esta competición, pues desean “salvar” una temporada complicada con un trofeo en sus vitrinas.

“Es una final, cara o cruz, no podemos fallar, sino estaremos fuera. Es una competición importante. Tenemos que salir con más intensidad que en la ida, no es el partido que había que hacer, no hubo suerte con las ocasiones, no fuimos efectivos, pero hay que mejorar eso. La referencia es el partido de Osasuna, tenemos que jugar con los cinco sentidos”, declaró el Xavi Hernández en rueda de prensa previa al encuentro ante el Galatasaray.

“No hicimos los deberes y ahora nos encontramos con una final. Estamos en la misma situación del Nápoles hay que intentar repetirlo”, añadió en estratega de 42 años de edad.

La mejoría del Barcelona con Xavi Hernández

Desde la llegada de Xavi Hernández a la entidad culé en noviembre de 2021, la mano del entrenador se ha visto, tanto en el funcionamiento y en los resultados, pues el estratega ha sumado 11 victorias, cuatro empates y una sola derrota, ante el Betis de Sevilla, aquel partido fue apenas su segundo al frente del cuadro catalán.

“Hemos mejorado en muchos aspectos, pero aún debemos mejorar más. Tenemos que seguir entrenando y trabajando”, puntualizó Xavi.

Te puede interesar: Los mexicanos que han jugado el clásico español

Alineaciones confirmadas Galatasaray y Barcelona



Galatasaray:

Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Babel, Cicaldau, Akturkoglu y Gomis.

Barcelona:

Ter Stegen; Dest, Eric, Piqué, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama, Aubameyangy Ferran Torres.

Te puede interesar: Xavi le da cachetada con guante blanco a Koeman