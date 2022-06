Cobertura Warriors vs Celtics EN VIVO | Juego 6 Finales de la NBA

Buenas noches y bienvenidos a la mejor cobertura del Juego 6 de las Finales de la NBA entre los Warriors vs Celtics , que se llevará a cabo en el TD Garden de Boston, Massachusetts. La serie está 3-2 a favor de Stephen Curry y compañía, por lo que no hay mañana para Jayson Tatum y el equipo dirigdo por Ime Udoka.

Durante el Juego 5 en el Chase Center, Andrew Wiggins fue la gran figura de la noche al comandar la ofensiva con 26 unidades y 13 rebotes. Los Celtics trataron de reaccionar en el tercer cuarto, pero no fue suficiente y la victoria fue para los locales por 94-104.

Las Finales de la NBA no han quedado a deber y todo está listo para que Warriors y Celtics nos otorguen otra noche memorable. Cabe señalar que el equipo de Boston no había perdido dos juegos consecutivos en estos playoffs hasta los dos encuentros anteriores, por lo que hoy, al estar en casa, parece poco probable que no forcen un Juego 7.