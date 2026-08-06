Esta es la HERMOSA coincidencia entre Mario Bros y Luigi que pocos conocen

Mario Bros es, posiblemente, el personaje más importante en la historia de los videojuegos y, sin duda, el más relevante para la Nintendo, pues además de lo reconocido que es a nivel mundial también ha sido un ejemplo a seguir de acuerdo con lo que inspira en cada uno de los títulos que ha protagonizado.

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Dicho lo anterior, recientemente se dio a conocer una mágica historia que involucra a Mario Bros y a Luigi, personaje que ha estado con él en varios de los juegos y que, además, también forma parte de las entregas cinematográficas lanzadas en los últimos tres años a nivel mundial.

¿El padre de Mario Bros también se llamaba Luigi?

De acuerdo con información de Nintenderos, una de las coincidencias más espectaculares dentro del apartado de los videojuegos se da precisamente en este título, pues si bien Mario Bros y Luigi son hermanos en el mundo de Nintendo, la realidad es que su conexión iría más allá.

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La fuente detalla que el padre de Mario Segale, el empresario que fue la referencia para el nombre del personaje más importante de Nintendo, también tendría el nombre de Luigi, motivo por el cual la relación entre ambos nombres estaría más allá de un ambiente digital.

En otras palabras, el nombre del empresario que fue la referencia para el nombre de Mario Bros era Luigi antes de que este se cambiara su nombre en el proceso de inmigración que vivió, por lo que, casualmente, la conexión familiar entre estos dos personajes habría superado los límites de la pantalla.

¿Cuánto dinero recaudó la última película de Mario Bros?

Si bien Mario Bros tiene su nicho principal en el mundo de los videojuegos, la realidad es que la pantalla grande también ha sido un ecosistema en donde ha podido explotar de forma importante. Para muestra de ello está lo ocurrido en su última película, misma que generó ingresos superiores a los 1,000 millones de dólares.