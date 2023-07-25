Linda Caicero y Filipinas, lo más destacado este día en el Mundial

Linda Caicedo cumplió en su debut mundialista ante Corea del Sur (2-0), Filipinas dio la sorpresa derrotando a la coanfitriona Nueva Zelanda (0-1) y Suiza lidera con el empate ante Noruega.

Colombia vs Corea del Sur

Después de su ausencia en el Mundial de Francia 2019, Colombia llegó a Sidney con hambre de victoria.

Corea del Sur tuvo el balón al comienzo del partido, así como las primeras oportunidades de gol. Sin embargo, "las cafeteras" encontraron a Linda Caicedo poco después y lograron meterse en el partido.

Catalina Usme subió el 1-0 (minuto 30) al marcador desde el punto de penalti, después de una mano de Shim Seoyeon tras un disparo de Manuela Vanegas desde fuera del área.

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Después llegó la oportunidad de la madridista Caicedo. La delantera robó la pelota y fue directa a portería mientras dejaba rivales atrás. Llegó al área y remató para poner el 2-0 (minuto 39), tras un error de la portera Yoon Younggeul, a la que se le coló el balón entre los brazos al tratar de despejarlo.

Colombia se coloca segunda del grupo H, por detrás de Alemania. Corea del Sur y Marruecos ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente con 0 puntos.

Las cafeteras deberán esperar hasta el 30 de julio para su segundo partido ante Alemania, la favorita del grupo.

|REUTERS

Nueva Zelanda vs Filipinas

Filipinas consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo ante la coanfitriona Nueva Zelanda, con un solitario gol de Sarina Bolden en el minuto 24.

Las neozelandesas no supieron mantener la intensidad y Filipinas comenzó a creer en el partido. En una de sus primeras llegadas a la portería de Nueva Zelanda, Sarina Bolden, remató de cabeza un centro desde el lateral que la portera rival no fue capaz de alcanzar.

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De esta forma, Bolden se convirtió en la primera futbolista Filipina en marcar en la Copa Mundial y fue el primer gol de una de las selecciones debutantes en este torneo.

El entramado defensivo filipino fue un muro, pero Nueva Zelanda lo siguió intentando. La insistencia causó efecto y Jacqui Hand puso el balón en la red para conseguir el empate. Un tanto que fue anulado por el VAR por fuera de juego y no subió al electrónico.

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Nueva Zelanda jugará su último partido de fase de grupos ante Suiza, líder del grupo A, el 30 de julio.

Suiza vs Noruega

El empate entre ambas selecciones aprieta el grupo A y complica el pase a octavos de Noruega, que está obligada a ganar a Filipinas.

Suiza logró vencer a Filipinas en su estreno, mientras que Noruega necesitaba la victoria para seguir con opciones de cara a los octavos de final.

Noruega notó la ausencia de Ada Hegerberg, que se tuvo que retirar del equipo por molestias en la ingle tras completar el calentamiento.

La primera mitad se desarrolló de forma muy igualada. Ambas selecciones se fueron al descanso sin abrir el marcador y con todo por decidir.

En la segunda mitad, Noruega tuvo la oportunidad de abrir el marcador con jugadas a balón parado. Maren Mjelde ejecutó un gran remate de cabeza después de un saque de esquina que acabó en las manos de la portera helvética, Gaelle Thalmann.

El marcador no se movió, Noruega y Suiza suman un punto cada una que es más útil para a las helvéticas que a las escandinavas.