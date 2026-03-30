Colombianos se lanzan contra Argentina por algo que hizo enfurecer a muchos: “Falta valentía”

Mientras que en los últimos tiempos se habló de la diferencia de salarios entre Lionel Scaloni (Argentina) y Carlo Ancelotti (Brasil), recientemente también se ha dado una polémica entre el seleccionado albiceleste y su par de Colombia, pues un reconocido DT del futbol colombiano y fanáticos se lanzaron contra los campeones del mundo y dijeron que “ha faltado valentía”.

Así como se habló de la diferencia salarial entre el DT de Argentina y el de Portugal, desde el territorio colombiano se ha criticado a Scaloni, Lionel Messi y a los directivos de la AFA por la diferencia de rivales que cada país eligió para esta Fecha FIFA. Pues mientras Colombia enfrentó a Francia y Croacia, por el lado de Argentina los rivales han sido Mauritania y Zambia.

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Feroz crítica desde Colombia contra Argentina y sus amistosos en la Fecha FIFA

El entrenador venezolano que dirige en el futbol colombiano, Rafael Dudamel, fue quien criticó a Argentina. “Hay que resaltar la valentía de Colombia de jugar contra Croacia y Francia, mientras otros jugaban con Guatemala y Mauritania”, expresó el DT de Deportivo Cali en Gol Caracol.

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Al margen de la declaración de este entrenador que ha brillado en la Liga BetPlay Dimayor, lo cierto es que generó mucha repercusión en las redes sociales. Pues muchos fanáticos de Argentina comentaron en contra de los dichos de este director técnico al recordar que les ganaron la final de la Copa América y también se impusieron en el Mundial 2022 ante esos equipos.

La respuesta de los fanáticos argentinos no tardó en llegar

Hay que resaltar la valentía de Argentina, de ganarle a Croacia y Francia en un mundial, mientras otros miraban la copa por televisión porque no clasificaron. https://t.co/bAUXiXoXZA — Matute 🐔 (@Matute_RP98) March 30, 2026

“Hay que resaltar la valentía de Argentina, de ganarle a Croacia y Francia en un Mundial, mientras otros miraban la Copa por televisión porque no clasificaron”, aseguró un fanático argentino en los comentarios de uno de los tantos posteos que hubo en X sobre la repercusión de lo dicho por ese DT.

“Argentina le metió 3 a Croacia en una semifinal del mundo y a Francia le pegó un baile histórico”, agregó otro fanático. “La envidia desde que Argentina ganó el mundial les va a corroer el alma por siempre. Preocúpense por su equipo que le encanta achicarse en los momentos importantes”, sostuvo un tercero.

