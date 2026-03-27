Mientras el de Portugal gana más de 4 millones, no imaginas el sueldo del DT de Argentina

Así como se hizo un contraste financiero entre Roberto Martínez y Javier Aguirre en México, muchos se preguntan la diferencia salarial entre el entrenador de Cristiano Ronaldo en Portugal y el de Lionel Messi en Argentina. El DT de la selección portuguesa goza de un contrato millonario de más de 4 millones de dólares, superior a Lionel Scaloni.

Mientras que Argentina perdió una figura para esta Fecha FIFA por una lesión que dejó imágenes escalofriantes, Portugal no puede contar con CR7 para enfrentar a México en el Estadio Banorte (antes Azteca). De todos modos, Martínez debe acomodar su equipo, y más teniendo en cuenta que gana 4.6 millones de dólares en el conjunto luso, lejos de los 2.3 mdd de Scaloni.

|EFE

El estatus de oro de Roberto Martínez con un alto salario en Portugal

Para nadie es un secreto que la federación lusa no escatimó en gastos para asegurar el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para convencer al español, los directivos portugueses desembolsaron un salario gigantesco de 4.6 millones de dólares anuales para Roberto Martínez. Esta cifra lo posicionó como el tercer entrenador mejor pagado de la pasada Eurocopa 2024.

TE PUEDE INTERESAR:



Con un palmarés que incluye la UEFA Nations League 2025 con Portugal, Martínez justifica su cheque ante los ojos de Europa. De todas maneras, Scaloni ha ganado títulos más importantes con Argentina y aun así gana menos dinero como DT de su seleccionado.

Foto: Gemini y Reuters.

El sueldo de Scaloni como Campeón del Mundo con Argentina

En la otra cara de la moneda está el presente de Lionel Scaloni. Aunque pulverizó récords con la Albiceleste y logró la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2022, las dos Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022, gana menos. Pues, de acuerdo al portal Finance Football, Scaloni cobra 2.3 millones de euros anuales (aprox. 2.5 mdd).

Comparativa salarial de Roberto Martínez (Portugal) con Scaloni y los técnicos de Sudamérica