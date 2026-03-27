No creerás la diferencia de sueldos que hay entre el DT de Brasil y el de la Selección de Argentina

Tal como la comparación salarial entre Roberto Martínez (Portugal) y Javier Aguirre (México), con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, se han hecho muchas comparaciones. Por ejemplo, en el Clásico de las Américas la es abismal la diferencia salarial entre Carlo Ancelotti en Brasil con Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

La brecha económica entre los banquillos es abismal, a tal punto de que se comparó el sueldo de Lionel Scaloni con el de Roberto Martínez en Portugal, pero ambos están muy lejos del ex DT del Real Madrid. Pues el estratega de la Canarinha percibe más de 9 millones de euros, mientras que el líder de la Albiceleste tiene un sueldo de 2.3 millones de euros anuales.

El contrato de "jeque" de Carlo Ancelotti en Brasil

Para nadie es un secreto que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no escatimó en gastos para convencer al italiano de dejar el Real Madrid. Para asegurar el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, los directivos brasileños desembolsaron un salario gigantesco de 9.3 millones de euros anuales. Claro, Ancelotti es el mejor pagado de Sudamérica y del mundo.

TE PUEDE INTERESAR:



El sueldo de Lionel Scaloni como Campeón del Mundo con Argentina

En la otra cara de la moneda está el presente de Lionel Scaloni, que gana menos dinero a pesar de ser bicampeón de la Copa América, haber ganado la pasada Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. La realidad financiera del estratega argentino es, cuanto menos, sorpresiva. De acuerdo al portal Finance Football, Scaloni cobra 2.3 millones de euros anuales.

La diferencia salarial de Scaloni con Ancelotti es de un asombroso 400%, una brecha que no refleja la actualidad deportiva de ambos combinados, pues Argentina ha logrado mejores resultados deportivos en Argentina y también en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde quiere defender su título.

Comparativa salarial de los técnicos en Sudamérica (Conmebol)