¿Y la Liga BBVA MX? El Ranking de Concacaf es liderado por la MLS

La Liga BBVA MX se ha vuelto a ver superada por la Major League Soccer. Luego de la Leagues Cup 2024, el Ranking de Concacaf ha sufrido modificaciones debido al campeonato de Columbus Crew en el torneo que enfrenta a equipos del futbol mexicano frente a los cuadros de la Liga de Estados Unidos.

El pasado mes de julio, Pachuca era quien lideraba la tabla, no obstante, tras el trofeo del conjunto de Ohio frente a LAFC, la clasificación tiene un nuevo líder siendo Columbus el conjunto que ocupa lo más alto con 1,260 puntos.

There’s a new Top 1 team in the Concacaf Club Rankings! 🥇

➡️ @ColumbusCrew climbs to #1️⃣ as Leagues Cup champion and Champions Cup runner-up pic.twitter.com/tnX4pJ7bOx

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 4, 2024