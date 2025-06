Cristiano Ronaldo no descarta jugar con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo no va a jugar el Mundial de Clubes 2025. A pesar de que el delantero de 40 años de edad tuvo diversas ofertas para disputar el certamen internacional, la carrera de CR7 sigue en el aire.

Terminando contrato con Al-Nassr a finales de este mes de junio, Cristiano Ronaldo sigue analizando ofertas para continuar su carrera a nivel profesional y ahora, no descarta la posibilidad de jugar a un lado de Lionel Messi en el Inter de Miami de la Major League Soccer.

“No he ido a Argentina, y me gustaría ir, tengo mucho cariño por los argentinos. No tengo un equipo preferido, y tengo mucho cariño por Messi. Fuimos rivales por muchos años, y he dicho que hemos estado en el escenario por 15 años. Yo antes le traducía las cosas del inglés al español lo que teníamos que hacer en las galas. A mí siempre me trató y respetó mucho, como yo a él, así que lo veo muy difícil; pero, nunca se sabe”, dijo Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa previa a la Final de la UEFA Nations League entre Portugal y España.

¿Cristiano Ronaldo va a renovar con Al-Nassr?

Y es que el director deportivo del Al-Nassr, Fernando Hierro, sigue optimista en poder renovar al atacante luso, quien tiene un registro de 105 partidos jugados con la escuadra de Arabia Saudita en los que lleva 93 goles y 19 asistencias.

De momento, el ‘Bicho’ continúa concentrado con la Selección de Portugal bajo el mando de Roberto Martínez. El encuentro ante España se va a disputar este domingo 8 de junio en la cancha del Allianz Arena en punto de las 13:00 horas.

