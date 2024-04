Tigres saca “ventaja” en su visita al Columbus Crew

Este martes 2 de abril del 2024, se disputó el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre el Columbus Crew vs Tigres. El partido terminó igualdo 1-1 por lo que todo se resolverá en el encuentro de vuelta se disputará en el Estadio Volcán el próximo martes 9 de abril a las 18:45 horas.

El encuentro inició muy parejo, el equipo de Tigres logró abrir el marcador al minuto 18 con un gran remate de Gignac. Al minuto 43, Diego Rossi marcó el gol del empate tras una gran jugada colectiva.

A pesar de terminar igualados 1-1, los felinos se llevan una ventaja importante ya que cierran la llave en casa y con gol de visitante a favor. Por lo que podrían cerrar con broche de oro ante su público consiguiendo el pase a las semifinales.

43' Diego Rossi logró marcar el gol del empate al minuto 43 tras un gran pase de Aidan Morris

18' André-Pierre Gignac abrió el marcador con un gran gol de remate de cabeza.

Este martes dos de abril del 2024, arranca la actividad de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions CUP. Los dos encuentros del día son: Columbus Crew vs Tigres y New England vs América.

El primer juego en disputarse es el de Columbus Crew vs Tigres que se jugará en el Estadio Lower.com Field. El encuentro comienza en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

El conjunto de la MLS, llega de eliminar al Houston Dynamo tras quedar 2-1 en el marcador global. En la MLS ha disputado tres partidos desde los Octavos de Final y ha logrado ganar uno, perder uno y empatar uno. Por lo que podría tener un encuentro complicado al no llegar en una buena racha de victorias.

