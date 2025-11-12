deportes
Comenzó en Argentina con Boca Juniors, llegó a Uruguay y hoy emociona a México y al mundo: hermosa historia de futbol

Tiene que ver con Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors que dirigió México y falleció mientras era DT del 'Xeneize'

Comenzó en Argentina con Boca Juniors, llegó a Uruguay y hoy emociona a México y al mundo: hermosa historia de futbol
Comenzó en Argentina con Boca, llegó a Uruguay y hoy emociona a México y al mundo
Diego Gonzalez
Tendencia
El futbol tiene muchas historias conmovedoras, mueve una inmensa pasión alrededor del mundo y es el deporte más consumido. En ese sentido, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que hizo llorar a muchos en Argentina, México y el planeta entero: se encontró la camiseta homenaje a Miguel Russo (quien murió en octubre) que le hizo Boca Juniors.

Resulta que así como Russo fue velado en la Bombonera , el ‘Xeneize’ también había homenajeado a su entrenador fallecido lanzando al cielo un jersey que decía: “Miguel - 1956 - ∞”. Acompañada por globos azules y amarillos, el jersey en homenaje al director técnico salió volando por los cielos y fue encontrado recién tres semanas después.

Productor rural que encontró el jersey homenaje a Miguel Ángel Russo.
Productor rural que encontró el jersey homenaje a Miguel Ángel Russo.

¿Cómo y dónde encontraron el jersey de Miguel Russo, entrenador de Boca Juniors fallecido?

Tal como contó el mismo, el jersey fue encontrado por Agustín Elugui, un productor rural que estaba cortando el césped en un pueblo de Uruguay, que tiene tan solo 430 habitantes. Precisamente, la camiseta recorrió 171 kilómetros, desde la Bombonera hasta Cañada Nieto, un pueblo uruguayo perteneciente al departamento de Soriano.

Entre otras cosas, el hombre contó que vio en el piso “algo que brillaba”. Y así, sin dudarlo, se acercó y se encontró con esa camiseta, unos 25 días después de que fuera lanzada al cielo por el capitán Leandro Paredes y el segundo entrenador Claudio Úbeda. Sin dudas, una historia muy conmovedora para los amantes del futbol.

¿Miguel Ángel Russo dirigió en México?

Aunque no muchos lo recuerdan, Miguel Ángel Russo supo dirigir en México, en el 2001. Precisamente ‘Miguelo’ estuvo al frente de Monarcas Morelia, cuando se encontraba en la Primera División del futbol mexicano. Sin embargo, apenas dirigió 15 partidos; con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

¿Cuántos títulos ganó Miguel Russo en Argentina y el mundo?

Como entrenador, Miguel Russo conquistó 10 títulos: con Lanús, Estudiantes y Rosario Central fue campeón de la Segunda División. Con Millonarios ganó 2 trofeos en Colombia. Con Vélez y Rosario Central logró el título de Primera División y con Boca Juniors se colgó 2 medallas del futbol local y levantó la Copa Libertadores 2007.

Curiosidades del deporte
Diego Gonzalez

