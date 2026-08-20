CONFIRMADO: Comisión Disciplinaria SUSPENDE a jugador de León a horas de enfrentar vs Rayados de Monterrey

El Club León no podrá contar con cuadro completo para su compromiso de la Jornada 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ante los Rayados de Monterrey, luego de que se confirmara la suspensión para uno de sus elementos tras la expulsión en el partido anterior ante Necaxa.

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Comisión Disciplinaria confirma sanción para Echeverría para el partido ante Rayados

La Comisión Disciplinaria de la Liga BBVA MX confirmó la suspensión de Rodrigo Eduardo Echeverría para el partido ante los Rayados de Monterrey, luego de haber salido expulsado en el compromiso anterior ante Necaxa.

Echeverría vio la roja por juego brusco grave durante el minuto 60 del compromiso de la Jornada 4 del Apertura 2026, por lo que se perderá en duelo ante los Rayados.

Echeverría se perderá el partido ante Rayados por suspensión|--Mexsport Agency--/--Mexsport Agency--

El centrocampista de La Fiera recibió un juego de suspensión, por lo que solo se perderá este encuentro, pero podrá estar disponible para el siguiente enfrentamiento de la Fecha 6.

El Club León marcha en la posición 11 de la tabla, mientras que los Rayados de Monterrey son terceros con nueve unidades y buscarán la victoria para seguir escalando posiciones.

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