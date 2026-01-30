Esports World Cup 2026: Riad se prepara para el evento competitivo más grande de la historia

La Esports World Cup (EWC) 2026 se perfila como un hito sin precedentes para la industria de los esports. Del 6 de julio al 23 de agosto de 2026, Riad, Arabia Saudita, volverá a convertirse en el centro del gaming competitivo mundial al albergar siete semanas continuas de competencia de alto nivel, reuniendo a más de 2,000 jugadores profesionales provenientes de 200 clubes alrededor del mundo.

Uno de los puntos más llamativos de esta edición es su bolsa de premios histórica de 75 millones de dólares, la más alta jamás anunciada para un evento de esports. Este monto no solo refuerza la ambición del proyecto, sino que consolida a la EWC como un escaparate clave para organizaciones, jugadores y publishers, elevando el estándar económico y mediático del sector.

La edición 2026 contará con 25 torneos y 24 títulos confirmados, cubriendo una amplia variedad de géneros competitivos. En la categoría de shooters, destacan nombres como Counter-Strike 2, VALORANT, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Overwatch 2 y Rainbow Six Siege. Los MOBA estarán representados por gigantes como League of Legends, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang y Honor of Kings, mientras que el género battle royale suma títulos clave como PUBG, PUBG Mobile, Free Fire y Fortnite en su modo Reload.

El evento también abre espacio a otras disciplinas competitivas con juegos como EA Sports FC 26, Rocket League, Street Fighter 6, Tekken 8, Teamfight Tactics y Chess, además del debut de Trackmania dentro del programa oficial, ampliando aún más la diversidad del torneo.

Más allá de la competencia, la Esports World Cup 2026 representa una apuesta estratégica por posicionar a Arabia Saudita como un actor central en la industria global del entretenimiento digital. Con producción de primer nivel, alcance internacional y una propuesta multijuego sin precedentes, la EWC 2026 no solo busca coronar campeones, sino consolidarse como el mayor festival competitivo del mundo de los videojuegos.