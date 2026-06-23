Mortal Kombat II llega en digital y desata el caos: Johnny Cage lidera la nueva era del torneo

El universo de Mortal Kombat vuelve a encenderse. Warner Bros. Home Entertainment lanzó oficialmente Mortal Kombat II en formato digital para compra y renta en plataformas asociadas, marcando el regreso cinematográfico de una de las franquicias más emblemáticas de los videojuegos.

Dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater, la secuela retoma el universo iniciado en la cinta de 2021 y lo expande hacia una escala mucho mayor, con un enfoque centrado en tres grandes torneos que definirán el destino de la Tierra frente a las fuerzas del Mundo Exterior y el Netherrealm.

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En esta nueva entrega, el protagonista central es Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, quien da vida a una estrella de acción en decadencia que se ve obligado a redescubrir su verdadero potencial en medio del conflicto interdimensional. Su arco narrativo se convierte en uno de los pilares de la historia, acompañado por figuras clave como Kitana, Liu Kang, Sonya Blade y Jax, además del regreso de personajes icónicos como Scorpion y Bi-Han.

La película reúne un elenco de 18 personajes principales, cada uno con historias que buscan rendir homenaje directo a la era clásica del videojuego creado por Ed Boon y John Tobias. La producción apuesta por una representación más fiel de la mitología original, recuperando escenarios emblemáticos, vestuarios tradicionales y los movimientos característicos de los peleadores, incluidos los famosos “fatalities” que definieron la franquicia.

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Uno de los aspectos más destacados de la cinta es la evolución de su puesta en escena. La producción, a cargo de Atomic Monster y Broken Road, busca elevar el nivel de acción respecto a su predecesora, con combates más elaborados, mayor presencia de artes marciales y una narrativa que conecta directamente con la historia clásica del torneo.

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El estreno digital permite que la película esté disponible de forma inmediata para compra o renta en diversas plataformas en América Latina, incluyendo servicios como Apple TV, Prime Video, YouTube Movies y múltiples operadores de televisión y streaming regionales.

El modelo de distribución incluye una ventana de renta de tres meses, con acceso de tres días para visualizar el contenido una vez iniciado el visionado, además de la opción de compra permanente.

Como adelanto, Warner Bros. ha publicado los primeros 10 minutos de la película en su canal oficial, ofreciendo un vistazo inicial a la intensidad del nuevo capítulo cinematográfico de Mortal Kombat.

Con esta nueva entrega, la saga busca consolidar su regreso al cine moderno, combinando nostalgia, acción extrema y una expansión directa del universo que ha definido a varias generaciones de jugadores.