Mortal Kombat Mobile: llega la Actualización de Otoño 7.0 con Nightmare Ghostface, Kitana y Klash Towers

Conoce todos los detalles de la nueva actualización de Mortal Kombat Mobile :sumará más personajes, el modo Klash Towers y mucho más contenido

Mortal Kombat Mobile
Raúl Núñez
Esports
Warner Bros. Games y NetherRealm Studios lanzaron hoy la Actualización de Otoño 7.0 para Mortal Kombat Mobile, que trae nuevos personajes, modos de juego y contenido exclusivo. La actualización estará disponible a partir del 15 de octubre, comenzando con la llegada de Nightmare Ghostface, inspirado en los antagonistas de Scream.

yTecz se convirtió en el primer campeón brasileño en la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition

Te puede interesar: Scorpionprocs, campeón de la Final Kombat 2025 en Ciudad de México

Nightmare Ghostface

Nightmare Ghostface se une como un poderoso Personaje Diamond del equipo Nightmare. Entre sus habilidades destaca:

  • Ataque Extra: permite intercambiar a un compañero Ghostface durante la pelea.
  • Ghostspirit y Manic Mode: acumula energía para activar modos especiales de ataque.
  • Death Save: habilidad que puede activarse hasta tres veces cuando los aliados están al borde de la derrota.

Kitana de la película MK II

A partir del 12 de noviembre, Kitana estará disponible en acceso anticipado a través del nuevo Pase de Kombate: Season of Screams. La Princesa Edeniana llega como Outworld Diamond / Artista Marcial, con un nuevo minijuego de Ataque Extra que permite sincronizar golpes y acumular Piercing, bloqueando mejoras enemigas y aumentando el daño crítico.

El modo Klash Towers permite a los jugadores:

  • Construir torres usando cartas aleatorias de personajes y luchadores Kameo.
  • Defender sus torres mientras atacan las de otros jugadores.
  • Obtener Puntos Kunai y avanzar en la clasificación de temporada.

Te puede interesar: SNK World Championship 2025: $4.1 millones en premios y novedades exclusivas

Otras novedades de la actualización

  • Nueva arena: La Mansión de Johnny Cage, directamente de Mortal Kombat 1.
  • Brutalities: Spawn y Triborg llegan al móvil; desbloqueables a través del Equipo de Kripta.
  • Personajes Ascendibles: Triborg Cyrax, Triborg Smoke, Triborg Sub-Zero, Gunslinger Erron Black y Unstoppable Jason.
  • Recompensas por vinculación de cuentas: conecta tu cuenta de Warner Bros. Games con Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 11 para obtener premios dentro del juego.

La Actualización de Otoño 7.0 amplía la experiencia de Mortal Kombat Mobile, con más estrategias, personalización y combates épicos.

Raúl Núñez

