Mortal Kombat Mobile: llega la Actualización de Otoño 7.0 con Nightmare Ghostface, Kitana y Klash Towers

Warner Bros. Games y NetherRealm Studios lanzaron hoy la Actualización de Otoño 7.0 para Mortal Kombat Mobile, que trae nuevos personajes, modos de juego y contenido exclusivo. La actualización estará disponible a partir del 15 de octubre, comenzando con la llegada de Nightmare Ghostface, inspirado en los antagonistas de Scream.

Nightmare Ghostface

Nightmare Ghostface se une como un poderoso Personaje Diamond del equipo Nightmare. Entre sus habilidades destaca:

Ataque Extra: permite intercambiar a un compañero Ghostface durante la pelea.

permite intercambiar a un compañero Ghostface durante la pelea. Ghostspirit y Manic Mode: acumula energía para activar modos especiales de ataque.

acumula energía para activar modos especiales de ataque. Death Save: habilidad que puede activarse hasta tres veces cuando los aliados están al borde de la derrota.

Kitana de la película MK II

A partir del 12 de noviembre, Kitana estará disponible en acceso anticipado a través del nuevo Pase de Kombate: Season of Screams. La Princesa Edeniana llega como Outworld Diamond / Artista Marcial, con un nuevo minijuego de Ataque Extra que permite sincronizar golpes y acumular Piercing, bloqueando mejoras enemigas y aumentando el daño crítico.

El modo Klash Towers permite a los jugadores:

Construir torres usando cartas aleatorias de personajes y luchadores Kameo.

Defender sus torres mientras atacan las de otros jugadores.

Obtener Puntos Kunai y avanzar en la clasificación de temporada.



Otras novedades de la actualización



Nueva arena: La Mansión de Johnny Cage, directamente de Mortal Kombat 1 .

La Mansión de Johnny Cage, directamente de . Brutalities: Spawn y Triborg llegan al móvil; desbloqueables a través del Equipo de Kripta.

Spawn y Triborg llegan al móvil; desbloqueables a través del Equipo de Kripta. Personajes Ascendibles: Triborg Cyrax, Triborg Smoke, Triborg Sub-Zero, Gunslinger Erron Black y Unstoppable Jason.

Triborg Cyrax, Triborg Smoke, Triborg Sub-Zero, Gunslinger Erron Black y Unstoppable Jason. Recompensas por vinculación de cuentas: conecta tu cuenta de Warner Bros. Games con Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 11 para obtener premios dentro del juego.

La Actualización de Otoño 7.0 amplía la experiencia de Mortal Kombat Mobile, con más estrategias, personalización y combates épicos.