La IA predice a las selecciones que ganarán en el repechaje intercontinental y en el de Europa ¡Estos serían los 48 clasificados!

Este jueves 20 de noviembre se conocieron los partidos que se celebrarán en marzo del 2026 que corresponden al repechaje Intercontinental y el de la UEFA que terminará por entregar seis boletos disponibles para la Copa del Mundo del 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio y terminando el 19 de julio.

Las emociones rumbo a la justa mundialista se percibe y con estos mini torneos que se aproximan, las sensaciones mundialistas crecerán para terminar de dar los 48 boletos.

La IA fue consultada en ese sentido, para conocer el pronóstico sobre los repechajes de UEFA y el Intercontinental, arrojando resultados que generan conversación.

Estas son las Selecciones que avanzarán en repechaje al Mundial 2026, de acuerdo a la IA

Por Europa, las 16 selecciones que se encuentran en el repechaje son: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales y Bosnia.

En la UEFA habrá cuatro grupos en la que se tendrán dos semifinales por cada uno y los ganadores se medirán en una FINAL. En esa organización habrá cuatro FINALES y luego ciuatro selecciones con boleto al Mundial 2026.

La IA, acota que las selecciones que podrían tener el pase a la justa veraniega del 2026, son: Italia, Ucrania, Turquía y Dinamarca. Es menester recordar que este pronóstico es basado en historia, datos de la web y comparativas, pero no es justamente una especie de premonición.

Your matchups for the FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament! 🆚



Which two are headed to 🇨🇦🇲🇽🇺🇸? pic.twitter.com/5cYxcvFjnT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

En lo que respecta al repechaje intercontinental que se jugará en México durante el mes de marzo en Monterrey y Guadalajara, los equipos ubicados en esa instancia son: Nueva Caledonia, Jamaica, Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

En ese sentido, la IA hace un pronóstico en el cual observa a Irak y República del Congo en el Mundial de la FIFA, ganando en el repechaje en México, y se basa en que tendría un mejor equipo de acuerdo al ranking de la FIFA , pero además en que jugarán un partido menos, llegando ya instalados en una FINAL en el formato establecido.

¿Cuáles serían las 48 selecciones calificadas al Mundial 2026, de acuerdo al pronóstico de la IA?

México (País sede)

(País sede) Estados Unidos (País sede)

(País sede) Canadá (País sede)

(País sede) Japón (AFC)

(AFC) Nueva Zelanda (OF)

(OF) Irán (AFC)

(AFC) Argentina (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uzbekistán (AFC)

(AFC) Corea del Sur (AFC)

(AFC) Jordania (AFC)

(AFC) Australia (AFC)

(AFC) Marruecos (CAF)

(CAF) Túnez (CAF)

(CAF) Egipto (CAF)

(CAF) Argelia (CAF)

(CAF) Ghana (CAF)

(CAF) Cabo Verde (CAF)

(CAF) Sudáfrica (CAF)

(CAF) Catar (AFC)

(AFC) Arabia Saudita (AFC)

(AFC) Inglaterra (UEFA)

(UEFA) Costa de Marfil (CAF)

(CAF) Senegal (CAF)

(CAF) Croacia (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) Portugal (UEFA)

(UEFA) Noruega (UEFA)

(UEFA) Países Bajos (UEFA)

(UEFA) Alemania (UEFA)

(UEFA) Bélgica (UEFA)

(UEFA) Austria (UEFA)

(UEFA) España (UEFA)

(UEFA) Suiza (UEFA)

(UEFA) Escocia (UEFA)

(UEFA) Panamá (CONCACAF)

(CONCACAF) Curazao (CONCACAF)

(CONCACAF) Haití (CONCACAF)

(CONCACAF) Congo (CAF)

(CAF) Irak (AFC)

(AFC) Italia (UEFA)

(UEFA) Ucrania (UEFA)

(UEFA) Turquía (UEFA)

(UEFA) Dinamarca (UEFA)

(UEFA)