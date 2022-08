Compañero de Edson Álvarez y Jorge Sánchez sufre cánticos racistas

El partido entre el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez y el Utrecht, correspondiente a la Jornada 4 de la Eredivisie, que se disputó en el Estadio Galgenwaard, fue testigo de un lamentable momento en el que un compañero de los mexicanos sufrió cánticos racistas.

Después del 2-0 a favor de los de Amsterdam, marcado por Brian Brobbey, comenzaron a escucharse gritos imitando el sonido de un mono desde la zona donde estaban instalados los ultras del equipo local y obviamente, no pasaron desapercibidos.

Deseo 7: Música | Presentación de El Canal el Mundial

Te puede interesar: Así fue el debut de Jorge Sánchez con el Ajax en la Eredivisie

“Después del juego miré mi teléfono. Mi hermano me dijo que se hicieron ruidos de mono. No me podría importar menos, no me conmueve. Déjalos hablar, al final del día ganamos nosotros y ellos perdieron”, declaró el delantero, después del encuentro, en entrevista para ESPN.

La Eredivisie se manifiesta

La Liga de Países Bajos expresó su postura ante la mala conducta de la afición del Utrecht.

“La fiscalía del fútbol profesional está investigando si se puede culpar al club”, dicta el comunicado de la Eredivisie. “También se tiene en cuenta si rastrean a los perpetradores y los nominan para una prohibición de estadio nacional.

Anteriormente, los perpetradores de cánticos discriminatorios quedaban en libertad con demasiada frecuencia porque las imágenes disponibles en combinación con el sonido no eran pruebas suficientes. Esperemos que eso no vuelva a suceder en el futuro”.

Por otra parte, el director deportivo del Utrecht también ofreció unas palabras y dijo que se tomarán las medidas pertinentes.

“Tenemos a las personas que han gritado en la imagen. Iremos tras eso. Puede que sean números pequeños, pero joden el encuentro”.

Te puede interesar: Manchester United daría una fortuna por un compañero de Edson Álvarez

Por último, Steven Berghuis, compañero de Brian Brobbey, también envió un mensaje en redes sociales.

"¿Sonidos de mono? Lo noto en todas partes. Lo noto en Internet, cuando salgo del autobús, las cosas que escuchamos e incluso proviene de niños de 12/13 años”.