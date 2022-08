Manchester United daría una fortuna por un compañero de Edson Álvarez

Todo parece indicar que un compañero de Edson Álvarez y Jorge Sánchez en el Ajax estaría a punto de abandonar la Eredivisie de Países Bajos para ir al Manchester United. El conjunto de la Premier League estaría dispuesto a pagar una brutal cantidad para hacerse de los servicios de este delantero.

Se trata de Antony, quien se ha convertido en el gran objeto de deseo de los Red Devils y de acuerdo a varios reportes en Europa la operación estaría muy cerca de cerrarse.

“Espero que los aficionados del Ajax me entiendan, porque el futuro de un futbolista es algo totalmente incierto y las oportunidades pueden ser únicas. No le pido al Ajax que me libere, le pido que me venda con la oferta más alta de la historia por un jugador de la Eredivisie. He estado insistiendo en este tema desde febrero para que el club pueda reconstruir el equipo con tranquilidad”, declaró el brasileño a Fabrizio Romano.

Los 90 millones rechazados por el Ajax

El Ajax rechazó una oferta del Manchester United por 90 millones de euros y de acuerdo a The Athletic, el conjunto inglés habría aumentado la propuesta a 100 millones más un bono, por lo que Antony estaría muy cerca de llegar a Old Trafford.

Incluso, el delantero brasileño no fue convocado ni jugó ni un minuto en la victoria por 0-2 del Ajax ante el Utrecht. Tampoco tuvo actividad durante el partido de la jornada anterior frente al Sparta Rotterdam.

El técnico del Ajax, Alfred Schreuder, habló sobre la posible partida de Antony y se le pudo ver resignado.

“Todo es por dinero y creo que es triste. Pero es nuestro mundo. Es triste y no apruebo este tipo de cosas”, declaró el neerlandés en entrevista a ESPN.