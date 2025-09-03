¡EQUIPAZO! Las estrellas que podrían ser nuevos compañeros de Santiago Giménez

AS Roma afronta la temporada 2025–26 con un grupo de futbolistas que, por rendimiento y experiencia, salen como las piezas más decisivas del proyecto. Encabezando la lista aparece Lorenzo Pellegrini: el mediocentro y capitán sigue siendo la brújula del equipo, capaz de influir en el ritmo de juego y en las transiciones ofensivas; su importancia dentro del vestuario y su capacidad para pasar y llegar al área lo mantienen entre los mejores referentes del club.

En la parcela ofensiva, Paulo Dybala continúa siendo la referencia creativa. El atacante argentino aporta desequilibrio, calidad en el último pase y experiencia en partidos grandes; su entrada en varios duelos recientes y su papel en la creación de ocasiones lo consolidan como una de las apuestas seguras de Gasperini para desequilibrar rivales.

La juventud con proyección también marca la pauta: Matías Soulé se perfila como uno de los jugadores con mayor visión de futuro en el ataque romano; su velocidad y capacidad asociativa le permiten combinar con los delanteros y generar peligro por bandas y por dentro. A su vez, la presencia de jóvenes promesas como Tommaso Baldanzi en el medio aporta frescura y polivalencia, situación que refuerza la profundidad de la plantilla para competir en Serie A y en competiciones europeas.

En defensa y portería, profesionales como Mile Svilar han demostrado seguridad en momentos clave; contar con un portero fiable y defensores con experiencia es fundamental para sostener las aspiraciones del equipo a lo largo de una temporada exigente. La mezcla entre veteranía y juventud parece el camino elegido por la dirección deportiva para equilibrar resultados y crecimiento.

En caso de que se concrete la llegada del atacante mexicano Santiago Giménez a la Roma proveniente del AC Milan en el cambio que mandaría al delantero ucraniano Artem Dovbyk a la ciudad de la Moda, se podría encontrar con una gran combinación de experiencia y juventud, además de un probable papel más protagónico en la capital italiana,

