La competencia en Baréin va a ser muy intensa: Checo Pérez

El piloto mexicano Checo Pérez, que conduce una unidad de la escudería Red Bull, asegura que la salida y la degradación de los neumáticos serán claves para obtener un buen resultado en el Gran Premio de Baréin, primera competencia de la temporada de la Fórmula Uno.

“Va a ser muy importante tener una buena arrancada”, apuntó Checo Pérez, que consiguió este sábado la segunda posición en el circuito de Sakhir en la clasificación solo por detrás de su compañero y actual campeón de la categoría el neerlandés Max Verstappen, que busca su tercer campeonato consecutivo.

Te puede interesar: Checo Pérez responde a rumores sobre su salida de Red Bull

Sergio Pérez añadió que “Lo más importante de todo va ser la degradación (de los neumáticos), para poder hacer la estrategia que queremos”

El piloto mexicano saldrá este domingo en la primera línea seguid por los dos pilotos de la escudería Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz, que sale cuarto.

El número ‘11’ de Red Bull señaló, “Lo bueno es que tengo una buena base en el auto; el balance nos fue cambiando mucho y al final decidimos enfocarlo todo en la carrera de mañana. La competencia por detrás va a ser muy intensa”,

“Creo que Ferrari aún no ha mostrado todo su potencial. Charles (Leclerc) no hizo su última vuelta y no sabemos cuál será su potencial real; pero creo que están ahí”, comentó Checo en entrevista para el canal de televisión Dazn.

Uno de sus triunfos de Checo Pérez en la F1 fue en el circuito de Sakhir

En el circuito de Sakhir el mexicano consiguió su primer triunfo de los cuatro que tiene en la Fórmula Uno cuando corría en la escudería Racing Point.

Te puede interesar: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de Bahrain?

Checo Pérez buscará este domingo conseguir su podio número 27 y su quinta victoria en la máxima categoría del automovilismo deportivo.

El piloto nacido en el estado de Jalisco culminó la temporada pasada en el tercer puesto en el campeonato de pilotos.