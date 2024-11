CONCACAF abre investigación por agresión a Javier Aguirre y se esperan fuertes sanciones

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) anunció este día que ha abierto una investigación formal tras la agresión sufrida por el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, durante el partido entre Honduras y México, donde los catrachos se llevaron la victoria por marcador de 2-0.

Agresión a Javier Aguirre en el Honduras vs México

Un objeto contundente (una lata de cerveza), lanzado desde las gradas, impactó la cabeza del “Vasco” al término del encuentro, provocándole una herida que requirió atención médica. Las imágenes del incidente han dado la vuelta al mundo, generando una ola de repudio hacia este acto de violencia.

“La CONCACAF condena enérgicamente este tipo de acto”, señaló el organismo en un comunicado oficial. “La seguridad de todos los involucrados en el futbol es nuestra máxima prioridad, y este tipo de incidentes no tienen cabida en nuestro deporte”.

El caso ha sido remitido a la Comisión Disciplinaria de la CONCACAF, la cual se encargará de determinar las sanciones correspondientes a los responsables. Se espera que las medidas sean ejemplares, a fin de erradicar este tipo de conductas violentas de los estadios.

Reinaldo Rueda reacciona en forma enérgica ante agresión al Vasco Aguirre

Mientras que Javier Aguirre restó importancia al incidente, asegurando que “son cosas del futbol”, su homólogo hondureño, Reinaldo Rueda, expresó su más enérgica condena” Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento”, afirmó Rueda, quien se mostró consternado por la agresión sufrida por su colega.

Por su parte, las redes sociales se han inundado de mensajes de repudio hacia los responsables del ataque. Aficionados de ambos países han exigido que se apliquen sanciones, a fin de garantizar la seguridad de todos los involucrados en el deporte.

Un precedente peligroso para la zona de CONCACAF

La agresión a Javier Aguirre enciende las alarmas sobre la seguridad en los estadios de la región. Expertos en la materia advierten que si no se toman medidas contundentes, este tipo de incidentes podrían repetirse en el futuro.

La CONCACAF tiene ahora la oportunidad de demostrar su compromiso con la seguridad y el fair play, aplicando sanciones ejemplares a los responsables de este lamentable suceso.