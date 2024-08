Transmisión EN VIVO Conferencia de prensa Canelo vs Berlanga desde Los Angeles

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encontrará ante Edgar Berlanga por segunda ocasión en su gira de promoción de su pelea del 14 de septiembre, ahora teniendo como sede el Crystal Ballroom del Beverly Hills Hotel.

El lunes ya se encontraron en Nueva York, y hubo de todo en la rueda de prensa, incluida un momento de tensión justo al concluir la conferencia, cuando Berlanga le dijo algo en el oído a Canelo e intercambiaron palabras por segundos, siendo un momento que llamó la atención.

¿Por qué Berlanga y no Benavidez o Crawford? ‘Canelo’ responde

Las declaraciones más importantes de la PRIMERA CONFERENCIA DE PRENSA

CANELO ÁLVAREZ

“Estoy muy contento por poder estar aquí, representando a México contra Puerto Rico. Soy consciente de que me estaré enfrentando a un boxeador joven y fuerte, así que me entrenaré al máximo para esta pelea. Amo al boxeo, amo a lo que me dedico, y hare que (el 14 de septiembre) sea un gran día para México.

“Esta será una gran pelea para la gente. Yo sé que Berlanga proveerá algo distinto. Será una pelea memorable.

“Yo sé que él saldrá con todo, y yo también. Es el tipo de pelea que yo disfruto, y ya quiero que llegue la hora

“México vs. Puerto Rico es historia pura con tantas grandes peleas entre ambos, y esta será otro capítulo de esa historia durante una gran noche para el boxeo.

“Si él sueña con pelear conmigo, está perfecto. Aquí lo tiene. Sus sueños se harán realidad, pero va a doler”.

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions

EDGAR BERLANGA

“Hay muchas dudas sobre mí, pero he afrontado la adversidad toda mi vida. Esta es mi oportunidad de ser legendario en el boxeo. El 14 de septiembre será memorable y haremos historia honrando a Puerto Rico vs. México, la rivalidad más grande del boxeo.

“Si yo tuviera un título mundial, me subestimarían igual. Nadie me quiso contratar cuando me hice profesional y tuve que cavar muy hondo en la tierra para salir adelante. Siento que estoy en esa misma posición en este momento.

“Canelo definitivamente me sacará lo mejor de mí, y deberá enfrentarse a la mejor versión de Edgar Berlanga que jamás hayan visto. Mi habilidad se eleva junto al nivel de mi oponente.

“La gran clave de esta pelea será la inteligencia. Tendremos que asegurarnos igualarlo en ello dentro del ring. Será un choque de voluntades, y no escaparemos. Nos plantaremos firmes haciendo lo que sabemos hacer.

“Llevo 20 años boxeando, y veníamos soñando con esta pelea. Canelo estaba en mi mente desde que yo me hice profesional. Yo manifesté esta pelea.

“Vendré a pelear este 14 de septiembre. Haremos nuestro trabajo”.