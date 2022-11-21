El último mensaje de Gerardo Martino previo al debut en Qatar 2022

La Selección Mexicana está a poco más de 24 horas de hacer su debut en el Mundial de Qatar 2022. Previo al encuentro de vida o muerte para el conjunto que dirige Gerardo Martino, el entrenador de nuestro representativo, estuvo en conferencia de prensa, donde aclaró como encarará el duelo frente a Polonia.

"Nosotros siempre buscamos jugar de la misma forma, proponer el partido. El primer partido encamina el recorrido de una Selección en el Mundial; por las características del grupo, ante Polonia es todavía más decisivo", aclaró sobre su primer encuentro en la justa invernal.

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Con esto, el estratega argentino dejó en claro y entendido que ante los europeos del Grupo C, sector donde milita el conjunto nacional, se jugarán la vida para conseguir clasificarse a la Fase Final del Qatar 2022.

"Cuando juegas una Copa del Mundo siempre te encuentras frente a jugadores determinantes. Con Polonia serán unos, con Argentina otros. El estilo de Polonia es uno solo y sobre eso nsotros preparamos el partido. El partido de mañana es de vital importancia para lo que pueda suceder en el futuro del grupo", agregó Martino.

Y finalizó: "Debemos de encontrar cuáles son los argumentos de Polonia para neutralizarlos sin separarnos de la idea de juego que tenemos, debemos de saber los riesgos que podemos tener".

TV Azteca transmitirá México vs Polonia EN VIVO | Mundial de Qatar 2022

No te pierdas este 'partido de vital importancia' por la pantalla de Azteca Deportes, en punto de la 9:00 AM (tiempo del entro de México), en el Canal del Mundial: Azteca 7. Junto a Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

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