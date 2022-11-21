Argentina, México, Arabia Saudita y Polonia son las selecciones del grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El combinado albiceleste no solo es favorito para acabar en el primer lugar del grupo, sino para ser campeón en la justa mundialista, pues de acuerdo con las casas de apuestas, el equipo de Lionel Messi se encuentra entre las favoritas; por su parte la Selección Mexicana, Arabia Saudita y Polonia pelearán por el segundo puesto del sector en la teoría.

La Selección Mexicana jugará el 22 de noviembre en el Estadio 974 de la ciudad de Doha, los dirigidos por el Tata Martino disputan sus primeros tres puntos ante Polonia.

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Las palabras del técnico de Polonia sobre Selección Mexicana

El técnico del equipo de Polonia fue cuestionado en rueda de prensa sobre el favoritismo que tiene la Selección Mexicana de cara al partido en el Estadio 974, dada su historia de los mundiales, a lo que Czeslaw Michniewicz fue contundente en su respuesta.

"Los favoritos no acaban ganando siempre, nosotros vemos así el partido no hay un desequilibrio tan grande entre México y Polonia, ni con Argentina, vamos a jugar con todos, los respetemos mucho, los hemos estudiado muy bien y queremos trasladar eso sobre el terreno de juego", dijo el técnico de la Selección de Polonia.

|Reuters

Las Palabras de Michniewicz sobre el Tata Martino

El estratega polaco mostró respeto al seleccionador de la Selección Mexicana, pues reconoció su historial y trayectoria con el Barcelona.

“Hemos hecho nuestros deberes. Tenemos todo el respeto del mundo a un seleccionador con experiencia y que ha trabajado en el Barcelona. Y será la quinta Copa del Mundo para Ochoa, algunos de nuestros jugadores no han tenido esta experiencia… tenemos que respetarles”, mencionó.

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Po último, hizo un balance sobre lo que presentará Polonia durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Las expectativas de cara al mundial son enormes, sobre todo el primero (ante méxico), tenemos jóvenes promesas que se acaba de sumar al grupo y creo que la mezcla de experiencia y juventud se verán en el campo el día de mañana”.

Calendario del Grupo C

Jornada 1:

- Argentina vs Arabia Saudita - martes 22 de noviembre, 04:00

- México vs Polonia - martes 22 de noviembre, 10:00

Jornada 2:

- Polonia vs Arabia Saudita - sábado 26 de noviembre, 07:00

- Argentina vs México - sábado 26 de noviembre, 13:00

Jornada 3:

- Polonia vs Argentina - miércoles 30 de noviembre, 13:00

- México vs Arabia Saudita - miércoles 30 de noviembre, 13:00

*Horarios en el centro de la República Mexicana

¿Con quién se cruza el grupo C en la Copa del Mundo de Qatar 2022?Quien resulte primer y segundo lugar en el grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se tendrá que enfrentar a Francia, Dinamarca, Australia y Túnez en la fase de octavos de final. El líder de cada grupo se medirá al segundo lugar en la segunda etapa de la justa mundialista.

