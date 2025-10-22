CONFIRMADO: Checo Pérez estará en el GP de México 2025 de la Fórmula 1

Sergio Pérez regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez aunque hará como espectador. El piloto mexicano, quien estará con la escudería Cadillac a partir del siguiente año hará presencia en el Gran Premio de México 2025. Pérez tendrá actividad en el ya tradicional partido de futbol entre figuras, pilotos y jugadores, posteriormente en las prácticas libres y las clasificaciones estará en el padock y finalmente, estaría confirmada su presencia el domingo, día de la carrera.

Te puede interesar: Quién sustituirá a Max Verstappen en el GP de la Ciudad de México tras su ausencia en la Fórmula 1

El ‘Ministro de Defensa Mexicano’ tendrá una cita el jueves 23 de octubre en punto de las 10:00 am en una conocida plaza de la Ciudad de México para jugar un partido de futbol amistoso con figuras públicas, deportistas, pilotos, entre otras celebridades. Un día después, Checo Pérez estará en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ver las prácticas libres de sus ex-compañeros.

Reencuentro con Verstappen

Uno de los momentos más esperados de este fin de semana será una posible reunión entre el piloto mexicano y su ex cooequipero en Red Bull; Max Verstappen. Pérez estará en el padock y podría estar saludando a pilotos, mecánicos y hasta directores de equipo, pero será el momento con el nacido en los Países Bajos el que posiblemente se llevará los reflectores.

Finalmente, podría haber una sorpresa el día domingo 26 de octubre en el AHR con Pérez. Fiel a su estilo, el Gran Premio de México se destaca por ser una auténtica fiesta y tener cosas o momentos que otros Grandes Premios ni se imaginan. Con Checo Pérez ya confirmado para estar en la parrilla del siguiente año con la debutante Cadillac, habría que poner especial atención si se hace algún anuncio que tenga que ver con el piloto tapatío.