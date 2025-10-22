deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

CONFIRMADO: Checo Pérez estará en el GP de México 2025 de la Fórmula 1

El piloto mexicano estará en el padock y se podría ver un reencuentro con Max Verstappen, Checo volverá a la actividad en la categoría con Cadillac en 2026.

Checo Pérez GP de México
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
AUTOMOVILISMO
Compartir

Sergio Pérez regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez aunque hará como espectador. El piloto mexicano, quien estará con la escudería Cadillac a partir del siguiente año hará presencia en el Gran Premio de México 2025. Pérez tendrá actividad en el ya tradicional partido de futbol entre figuras, pilotos y jugadores, posteriormente en las prácticas libres y las clasificaciones estará en el padock y finalmente, estaría confirmada su presencia el domingo, día de la carrera.

Te puede interesar: Quién sustituirá a Max Verstappen en el GP de la Ciudad de México tras su ausencia en la Fórmula 1

El ‘Ministro de Defensa Mexicano’ tendrá una cita el jueves 23 de octubre en punto de las 10:00 am en una conocida plaza de la Ciudad de México para jugar un partido de futbol amistoso con figuras públicas, deportistas, pilotos, entre otras celebridades. Un día después, Checo Pérez estará en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ver las prácticas libres de sus ex-compañeros.

Reencuentro con Verstappen

Uno de los momentos más esperados de este fin de semana será una posible reunión entre el piloto mexicano y su ex cooequipero en Red Bull; Max Verstappen. Pérez estará en el padock y podría estar saludando a pilotos, mecánicos y hasta directores de equipo, pero será el momento con el nacido en los Países Bajos el que posiblemente se llevará los reflectores.

Finalmente, podría haber una sorpresa el día domingo 26 de octubre en el AHR con Pérez. Fiel a su estilo, el Gran Premio de México se destaca por ser una auténtica fiesta y tener cosas o momentos que otros Grandes Premios ni se imaginan. Con Checo Pérez ya confirmado para estar en la parrilla del siguiente año con la debutante Cadillac, habría que poner especial atención si se hace algún anuncio que tenga que ver con el piloto tapatío.

Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×