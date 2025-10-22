deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Quién sustituirá a Max Verstappen en el GP de la Ciudad de México tras su ausencia en la Fórmula 1

Uno de los pilotos más esperados por toda la afición mexicana de la Fórmula 1 es Max Verstappen quien se ausentará por unos días

Max Verstappen no correra la Práctica 1 en México.
Foto: Instagram y Canva
Max Verstappen no correra la Práctica 1 en México.
Antonio Hernández
AUTOMOVILISMO
El Gran Premio de la Ciudad de México está a la vuelta de la esquina. Un año más se vivirá la Gran F1esta de la Fórmula 1 en nuestro país y los aficionados al deporte motor ya la esperan con ansias. Uno de los más queridos y también odiados por los fanáticos es Max Verstappen, quien no estará en la práctica uno y le dejará su lugar a Arvid Lindblad.

Como ya es costumbre, algunos equipos deciden darle oportunidad a sus categorías juveniles para que se muestren en las primeras prácticas de los Grandes Premios y en esta ocasión Red Bull decidió darle seguimiento a Arvid Lindblad. Helmut Marko, asesor de la escudería, dio a conocer la noticia.

Max Verstappen
REUTERS

El Gran Premio de la Ciudad de México inicia ese viernes con las prácticas 1 y 2. La primera se realizará a las 12:30 horas y la segunda a las 16:00. Para el sábado se vivirá la práctica 3 en punto de las 11:30 y la calificación se llevará a cabo a las 15:00 horas. La carrera, como ya es costumbre, se correrá el domingo a las 14:00.

Te puede interesar:

Max Verstappen aún sueña con el título mundial

Tras la baja de nivel de Oscar Piastri y Lando Norris con los McLaren, quien está aprovechando el momento es Max Verstappen. El piloto de Red Bull ya se encuentra a solamente 40 puntos del líder de la temporada y, si las combinaciones se comienzan a dar, podría pelear en los últimos GP por el campeonato del mundo.

Piastri no la ha pasado bien en las recientes carreras. Su último podio fue en Italia y le ha cedido unidades a Norris, su coequipero, en relación a los puntos que los separan del campeonato. McLaren aún no se define por alguno de los dos volantes para apoyarlo al cierre de la campaña, pero Verstappen es un piloto muy experimentado y podría terminar quitándoles el liderato.

Max Verstappen
Antonio Hernández

