CONFIRMADO: Chivas tiene al menos 3 bajas para la Jornada 7 del Apertura 2026
El cuadro de Milito enfrentará a los potosinos que vienen de pegarle a Rayados, pero lo harán sin 3 jugadores claves
Este sábado 5 de septiembre, Chivas visitará a Atlético de San Luis en el duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026. Gabriel Milito podrá contar con Richard Ledezma y muy posiblemente con el "refuerzo" inesperado del club, pero no es así con 3 jugadores, los cuales son bajas desde hace ya varios partidos.
El Rebaño Sagrado tiene a 3 futbolistas que todavía se recuperan de lesiones, como lo son Miguel Tapias, Daniel Aguirre y Bryan González, los cuales están fuera de las canchas desde la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, torneo que tiene una final de clubes mexicanos entre Rayados y Toluca.
Las bajas de Chivas para la jornada 7
1. Daniel Aguirre: El canterano de Los Ángeles Galaxy sigue sin recuperarse al 100% de la lesión que sufrió en la Leagues Cup. Ya ha pasado más de un mes de ello y es momento de que el jugador todavía no se recupera.
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2. Bryan González: El "Cotorro" sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el partido contra Seattle Sounders en la Leagues Cup.
3. Miguel Tapias: El futbolista de 29 años continúa con su recuperación tras sufrir una lesión, hecho que le ha impedido formar parte de las convocatorias de Gabriel Milito.
¿Cómo llegan Chivas y Atlético de San Luis a la jornada 7?
El Rebaño llega a la jornada 7 en el quinto puesto con 11 puntos. El conjunto rojiblanco viene de empatar a un gol con Pachuca. Mientras que Atlético de San Luis se ubica en el lugar 13 con tan solo 6 unidades. No obstante, los potosinos tienen un envión anímico al ganarle de visitantes a Rayados de Monterrey en la fecha 6.
Chivas vs. Atlético de San Luis
Chivas visitará a Atlético de San Luis este sábado 5 de septiembre. El partido se disputará a las 5 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Libertad Financiera.