OFICIAL: El Clásico América vs Chivas del Apertura 2026 se jugará a las 9:00 a. m.

Sigue las acciones de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la categoría Sub-21, donde América recibirá a Chivas en las instalaciones de Coapa el próximo sábado 19 de septiembre a las 9:00 a. m.

América llega en mejor momento, donde los dirigidos por Rodrigo Méndez remontaron de manera magnífica a Cruz Azul en las instalaciones de La Noria.

Lo más destacado del partido fue la actuación de Luis Ángel Malagón, quien está tratando de agarrar ritmo tras su lesión de tobillo y está sumando minutos en las categorías inferiores del Club América. Durante el partido, el portero mexicano tuvo un error que significó la anotación del conjunto celeste.

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Por su parte, Chivas empató sin goles desde Verde Valle ante Pumas, pero se llevó el punto extra en la tanda de penales 4-3. Chivas Sub-21 llega a esta jornada con 10 puntos, colocado en el séptimo lugar de la clasificación del Apertura 2026.

Se espera que sea un gran juego, donde la rivalidad de un clásico se viva con máxima intensidad sin importar que sean fuerzas básicas. Como el calendario de la Sub-21 es espejo de la máxima categoría, el clásico se jugará de igual manera más tarde el sábado 19 de septiembre.

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Fecha y hora exacta del Clásico América vs Chivas

El máximo circuito del balompié mexicano vivirá una edición (264) más del Clásico de México, cuando Chivas visite la cancha del Estadio Banorte el próximo sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas.

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