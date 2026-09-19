CONFIRMADO: Fecha y horario del partido América vs Chivas, Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026

La edición número 264 del duelo de mayor rivalidad en la Liga BBVA MX está por comenzar. Este sábado 19 de septiembre, el partido América vs Chivas paralizará al balompié azteca en un choque correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026.

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Así llegan América y Chivas a la Jornada 9 del Apertura 2026

El Rebaño Sagrado, bajo el mando de Gabriel Milito, llega en un momento inmejorable. Como segundo lugar del campeonato con 17 puntos, los rojiblancos aterrizan con un gran momento anímico tras golear 3-0 a los Pumas de la UNAM en su último compromiso, destacando el doblete de Santiago Sandoval y la anotación de Bryan 'El Cotorro' González.

Por su parte, las Águilas del América se ubican en la tercera posición de la tabla con 16 unidades, pisándole los talones a su histórico rival. El reto para Guillermo Almada es mayúsculo, tras rozar el empate en los últimos minutos y terminar cayendo 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven, el estratega uruguayo busca redimirse para evitar una segunda derrota consecutiva en duelos de alta presión.

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HORA EXACTA del América vs Chivas, Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026

Las acciones se desarrollarán en la cancha del colosal Estadio Banorte en punto de las 21:15 horas (tiempo del centro de México), donde el conjunto tapatío buscará imponer condiciones en calidad de visitante. Para no perder ningún detalle, podrás seguir el minuto a minuto con las jugadas más importantes a través del sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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