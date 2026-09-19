Futbolista ESTRELLA que no entró en planes de Pumas ahora jugará en la Serie A de Italia

Silvana Flores continuará su carrera profesional en Europa al convertirse en la primera jugadora mexicana en disputar la Serie A de Italia, luego de firmar un contrato por tres años (de acuerdo con los últimos reportes) con el Como 1907 Femenil. La mediocampista, que cuenta con las nacionalidades mexicana, canadiense y británica, se integra al equipo italiano tras concluir su etapa en la Liga MX Femenil.

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Nacida en Ontario, Canadá, la futbolista proviene de una familia ligada al deporte, al ser hija de Rubén Flores y hermana de los también jugadores Marcelo Flores y Tatiana Flores.

Su formación deportiva se desarrolló en Inglaterra dentro de las academias del Arsenal y el Chelsea, lo que le permitió debutar en la FA Women's Super League en 2021 con el Reading F. C., para después militar en el Tottenham Hotspur e Ipswich Town. A mediados de 2022, la jugadora llegó al fútbol mexicano donde formó parte de Rayadas de Monterrey, Mazatlán F. C., Pachuca y el Club Universidad Nacional.

En el ámbito internacional, Silvana Flores representa a la Selección Mexicana. Formó parte del plantel que obtuvo el subcampeonato en la Copa del Mundo Femenina Sub-17 de 2018. Además, ha participado en torneos de la categoría Sub-20, ha recibido convocatorias para la Sub-23 y registró su debut con la Selección Mayor Femenil en febrero de 2021 durante un partido contra Costa Rica.

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Sus números en Pumas

Durante su estancia en Pumas Femenil, que comprendió desde enero de 2025 hasta mediados de 2026, la mediocampista registró actividad en los torneos Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026. En este periodo disputó 45 partidos oficiales, incluyendo encuentros de fase regular y Liguilla, y desempeñó labores de recuperación de balón y distribución en el mediocampo, aportando dos goles.

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Su primera anotación con la camiseta universitaria ocurrió en el Clausura 2025 durante la Jornada 16, en el partido donde Pumas Femenil venció 2-0 a Tigres Femenil en el Estadio Olímpico Universitario. Para el Apertura 2025, la jugadora sumó minutos en 15 de los 16 encuentros de la fase regular y marcó su segundo gol en julio de ese mismo año. Posteriormente, en el torneo Clausura 2026, participó en los 16 juegos de la fase clasificatoria.

La actividad que mantuvo con el conjunto del Pedregal derivó en múltiples llamados a la Selección Mexicana Sub-23. Durante esta etapa, asistió a diversas concentraciones en el Centro de Alto Rendimiento y formó parte de giras internacionales por Europa, previo a concretar su transferencia definitiva al Como 1907 Femenil.

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