Peleas de boxeo HOY sábado 19 de septiembre de 2026; combates de BOX Azteca y carteleras

La Pechanga Arena de San Diego, California, será el escenario perfecto para una de las funciones más esperadas del boxeo mexicano.

En el combate estelar a 12 asaltos, Isaac "Pitbul" Cruz (28-3-2, 18 KOs) buscará imponerse al puertorriqueño Néstor Bravo (24-1, 17 KOs) por el campeonato mundial interino de peso superligero del CMB. Este enfrentamiento, que reaviva la histórica rivalidad México vs Puerto Rico, marcará el debut oficial de Eddy Reynoso en la esquina del capitalino.

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Como duelo coestelar a ocho asaltos, el invicto y medallista olímpico Marco Verde (6-0, 3 KOs) regresa a la acción para medirse frente a Guillermo Hernández en la división de peso mediano.

Podrás vivir estos emocionantes duelos completamente en vivo y gratis por la señal de Box Azteca. Sintoniza la transmisión en televisión abierta por Canal 7 a partir de las 23:00 horas (tiempo del centro de México), o sigue cada golpe desde cualquier dispositivo a través de la app y el sitio web de Azteca Deportes.

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Resto de la Cartelera

Para complementar esta vibrante cartelera de boxeo, la velada cuenta con grandes combates de respaldo. En la categoría de peso supermediano, Daniel Blancas se enfrentará a Sergio Jiménez, mientras que Lázaro Francisco Lorenzana chocará ante Marcos Vázquez Rodríguez.

Sumado a esto, Eumir Marcial subirá al cuadrilátero para pelear contra Omar Ulises Huerta en peso mediano. Cabe destacar que el duelo por el campeonato interino mediano entre Jesús "Mono" Ramos Jr. y Meiirim Nursultanov fue oficialmente reprogramado.

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