CONFIRMADO: la captura de Nicolás Maduro afectó severamente a este deporte... hasta lo cancelaron

En las últimas horas todo el continente americano se vio impactado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con el gobierno de Donald Trump arrestando a Nicolás Maduro, acusándolo de narcotraficante en el ‘Cártel de los Soles’ (que operaba de una manera en particular) , según expresaron las propias autoridades estadounidenses. Eso también afectó a un deporte.

Mientras Delcy Rodríguez (aliada de Maduro) juró como presidenta de Venezuela , el deporte en ese país sudamericano se vio afectado por la captura del líder político que llevaba más de 12 años como presidente del país ‘vinotinto’. Resulta que en el territorio venezolano se debió suspender el beisbol a raíz de la detención del mandatario. Eso sí, volvería en el corto plazo.

A diferencia de otros países donde el futbol tiene mayor importancia, en Venezuela hay mucha riqueza en el beisbol, al cual le prestan mucha atención. Sin embargo, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) suspendió la actividad del Round Robin 2026. Algo que llama la atención es que se produjo de manera indefinida y casi sin hacerlo oficial.

El beisbol volverá a jugarse en Venezuela a pesar de la captura de Nicolás Maduro

Según la cuenta oficial de la LVBP, el beisbol venezolano retornará tras lo que había sido la suspensión en los días anteriores. Este miércoles 7 de enero se volverá a jugar la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Cabe destacar que esta liga se vio afectada ya que la se le retiró a la Gran Caracas la sede de la Serie del Caribe 2026 (ahora está en Jalisco, México).

Este miércoles 7 de enero se reanuda la batalla. Cinco equipos, dos boletos y la presión al máximo en el Round Robin @mimaltinpolar ⚾📅



Desde aquí, cada juego pesa, cada out cuenta y el sueño de llegar a la Gran Final @EmpireKeeway está en juego.#UnaVidaUnaLiga #LVBP80Años pic.twitter.com/hVcNfQlPQ7 — #UnaVidaUnaLiga ⚾️🇻🇪 (@LVBP_Oficial) January 5, 2026

El comunicado de la Liga de Beisbol de Venezuela

“La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) informa a la opinión pública que el próximo miércoles 7 de enero se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026”, comenzó expresando el comunicado oficial, casi que contra todo pronóstico.

A pesar de lo que está sucediendo con la crisis política de Venezuela, la liga expresó: “Asimismo, la LVBP y los equipos participantes darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición”.

Por último, el comunicado finalizó: “Agradecemos a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo constante al beisbol profesional venezolano”.

